Η ισχυρή καταιγίδα που πλήττει την Κωνσταντινούπολη τις τελευταίες ώρες επηρεάσε και το γήπεδο «RAMS Park», με συνέπεια οι πρώτες πληροφορίες να μιλούν ακόμα και για αναβολή στο ματς της Γιουνάιτεντ με τη Γαλατά. Ωστόσο, η UEFA εξέφρασε την αισιοδοξία της πως παρά τον βαρύ αγωνιστικό χώρο, οι δυο ομάδες θα αγωνιστούν κανονικά. Το παιχνίδι για την 5η αγωνιστική είναι προγραμματισμένο για τις 19:45.

Πράγμα που σημαίνει πως οι Κόκκινοι Διάβολοι θα παίξουν το ευρωπαϊκό τους μέλλον σε ένα γήπεδο που δεν θα είναι στην καλύτερη δύνατη κατάσταση και με αντίξοες καιρικές συνθήκες. Η Τσιμ Μπομ είναι στην 3η θέση του 1ου ομίλου της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης με τέσσερις βαθμούς, όσους έχει και η 2η Κοπεγχάγη, ενώ η Γιουνάιτεντ είναι ουραγός με ένα τρίποντο.

