Ισχυρή καταιγίδα πλήττει την Κωνσταντινούπολη τις τελευταίες ώρες και έχει επηρεάσει τον αγωνιστικό χώρο του «RAMS Park». Οι διαιτητές εξετάζουν τη διεξαγωγή του Γαλατάσαραϊ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Στον «αέρα» βρίσκεται η διεξαγωγή της αναμέτρησης της Γαλατάσαραϊ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τη 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Ισχυρή καταιγίδα πλήττει την Κωνσταντινούπολη εδώ και ώρες με αποτέλεσμα να έχει επηρεάσει τον αγωνιστικό χώρο του «RAMS Park», με τη διαρκή βροχή να αναμένεται να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι διαιτητές ελέγχουν τον αγωνιστικό χώρο για να διασπιστώσουν αν μπορεί να διεξαχθεί ο αγώνας με τη Daily Mail να αναφέρει πως είναι αμφίβολο αν θα πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση σήμερα (29/11). Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 19:45.

Η Τσιμ Μπομ είναι στην 3η θέση του 1ου ομίλου της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης με τέσσερις βαθμούς, όσους έχει και η 2η Κοπεγχάγη, ενώ οι Κόκκινοι Διάβολοι είναι ουραγοί με ένα τρίποντο.

🚨 The Galatasaray pitch is currently being checked by UEFA because of heavy rain in Istanbul and continuous rain is forecast throughout the night. ☔️ pic.twitter.com/D38BXDe4QJ

Unholy rainfall today in Istanbul… ⛈️ an ominous sign for Galatasaray? Or is this exactly the Hell that Dante wrote about in The Inferno… “a cold, unending, heavy, and accursed rain; its measure and its kind are never changed”⚡️🔥 pic.twitter.com/XFRTlWvKSl