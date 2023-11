«Σκέψεις της UEFA να προσκαλέσει την Αλ Νασρ στο επόμενο Champions League»

Η UEFA σκέφτεται να προσκαλέσει την Αλ Νασρ στο επόμενο Champions League, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Football Talk».

Η UEFA εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει την Αλ Νασρ στο επόμενο Champions League.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Football Talk», αφορμή αυτού του σκεπτικού είναι πως η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία, όπου αγωνίζεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αποτελεί έναν από τους τρεις πιο δημοφιλείς συλλόγους στον κόσμο.

Όπως αναφέρει και το «Football Talk», σε περίπτωση που υλοποιηθεί το σχέδιο θα μένει να δούμε σε ποιας ομάδας τη θέση θα συμμετάσχει, δεδομένου ότι στη συνέχεια θα πρέπει να καθοριστεί ένα πιθανό κριτήριο, για να αποφασιστεί η ομάδα που θα αποκλειστεί στη συνέχεια από την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.



🚨🚨 UEFA intends to invite Al Nassr to the 2024/2025 edition of the UEFA Champions League, as it's considered one of the "3 most popular clubs" on Earth. [@alharbi_44] pic.twitter.com/Erut3sYK73