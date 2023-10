Η Ουνιόν Βερολίνου αναγκάστηκε, εξαιτίας των κανονισμών, να δώσει το παρθενικό της εντός έδρας παιχνίδι στο Champions League μακριά από το σπίτι της και οι οπαδοί της με μεγάλο πανό έριξαν τα... βέλη τους προς την UEFA.

«Καρφιά» των οπαδών της Ουνιόν Βερολίνου προς την UEFA. Οι πρωτευουσιάνοι εξασφάλισαν πέρυσι την παρουσία τους στο Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία τους όμως οι αυστηροί κανονισμοί της UEFA όσον αφορά τις εγκαταστάσεις των ομάδων δεν επέτρεψαν στον σύλλογο να δηλώσει ως ευρωπαϊκή έδρα το κανονικό του «σπίτι», το πανέμορφο και χωμένο σε ένα δάσος, «Stadion An der Alten Försterei».

Αναγκαστικά η Ουνιόν δεν είχε άλλη επιλογή από το να «μετακομίσει» για τα παιχνίδια της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου, στο γήπεδο μάλιστα στο οποίο αγωνίζεται η άσπονδη συμπολίτισσά της, Χέρτα.

Στην παρθενική βραδιά Champions League στην ιστορία του club, οι οπαδοί των Βερολινέζων επιτέθηκαν σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα στην UEFA με πανό το οποίο ανέβασαν.

«Κανονισμοί UEFA για τις εγκαταστάσεις και τα στάδια: Δεν ενδιαφέρεστε για το άθλημα, το μόνο που σας νοιάζει είναι τα χρήματα!», ανέφερε χαρακτηριστικά το πανό.

