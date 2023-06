Ο ιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Σίτι, Σεΐχης Μανσούρ, παρευρέθηκε σε επίσημο ματς των Πολιτών για πρώτη φορά μετά το 2010 και έδειξε να μην έχει περάσει χρόνος από πάνω του.

Μετά από έναν χαμένο τελικό και ουκ ολίγους άδοξους αποκλεισμούς με κάθε πιθανό τρόπο, η Μάντσεστερ Σίτι έφτασε στη Γη της Επαγγελίας, κατακτώντας το παρθενικό Champions League της ιστορίας της.

Χρειάστηκε να περάσουν 15 χρόνια επί ημερών της ιδιοκτησίας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και επτά από τον ερχομό του Πεπ Γκουαρδιόλα για να καταστεί αυτό δυνατό, αλλά είναι πια γεγονός. Και η περίσταση αυτή συνοδεύθηκε με την επανεμφάνιση του ιδιοκτήτη των Πολιτών, Σεΐχη Μανσούρ.

Στα 52 του χρόνια, πλέον, ο Μανσούρ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, μεταξύ άλλων αντιπρόεδρος του κράτους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, έδωσε το παρών στον τελικό της Κωνσταντινούπολης κι αυτή ήταν μόλις η δεύτερη επίσημη αναμέτρηση της Σίτι που παρακολουθεί από την ημέρα που ανέλαβε τον σύλλογο.

Καθώς και η πρώτη μετά από 13 ολόκληρα χρόνια, όταν παρευρέθηκε στις εξέδρες του «Etihad» τον Αύγουστο του 2010 για έναν αγώνα Premier League κόντρα στη Λίβερπουλ.

13 years separate these 2 images.



Manchester City’s owner, Sheikh Mansour has now watched his team play live for only the second time. pic.twitter.com/bMdgkUPXkn