Ο Πεπ Γκουαρδιόλα και ο Λερόι Σανέ είχαν ένα εγκάρδιο τετ-α-τετ μετά το τέλος του Μπάγερν-Μάντσεστερ Σίτι, με τον Καταλανό τεχνικό να παρηγορεί τον πρώην παίκτη του στους Πολίτες για τον αποκλεισμό της ομάδας του.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έβαλε τη σφραγίδα του και η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε στα ημιτελικά του Champions League με το ισόπαλο 1-1 στην έδρα της Μπάγερν Μονάχου, η οποία ουδέποτε μπόρεσε να μπει ξανά στο παιχνίδι της πρόκρισης.

Το σύνολο του Τόμας Τούχελ πλήρωσε για άλλη μια φορά τα λάθη του Ουπαμεκανό στην άμυνα και τη φλυαρία στο δημιουργικό κομμάτι, με τον Λερόι Σανέ να είναι ένας από τους παίκτες που προσπάθησαν στο έπακρο να διασπάσουν την άμυνα της Σίτι, έχοντας και το κίνητρο για αποδείξεις κόντρα στην πρώην του ομάδα.

Ωστόσο, το τέλος του ματς τον βρήκε στο μηδέν μετά από 180 λεπτά αγώνα, πολλές τελικές και μια επεισοδιακή εβδομάδα, στην οποία μεσολάβησε το επεισόδιο με τον Σαντιό Μανέ που λίγο έλειψε να βάλει «φωτιά» στα αποδυτήρια των Βαυαρών.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, πάντως, δεν άφησε μόνο του τον πρώην παίκτη του και έσπευσε να τον παρηγορήσει μετά την αναμέτρηση. Ο Καταλανός τεχνικός, ο οποίος εισηγήθηκε την απόκτησή του τις πρώτες του ημέρες ως προπονητής των Σίτιζενς και τον είχε υπό τις οδηγίες του για πέντε ολόκληρα χρόνια, είχε ένα εγκάρδιο τετ-α-τετ με τον Γερμανό εξτρέμ στα αποδυτήρια της «Allianz Arena», με τις φωτογραφίες να απεικονίζουν περίλυπο τον Σανέ τη στιγμή που ΄συνομιλούσε με τον Πεπ.

Nothing but respect between Pep Guardiola and Leroy Sane post-match! 🤝#UCL pic.twitter.com/GRrlFGEmIk