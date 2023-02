Ο Αλφόνσο Ντέιβις πήρε επιτέλους στα χέρια του μια φανέλα του Λιονέλ Μέσι μετά τη νίκη της Μπάγερν Μονάχου επί της Παρί στο «Παρκ ντε Πρενς» δυόμισι χρόνια μετά την πρώτη φορά που την ζήτησε.

Ο Καναδός αμυντικός της Μπάγερν Μονάχου, Αλφόνσο Ντέιβις, στερήθηκε τη φανέλα του Λιονέλ Μέσι το 2020, όταν η Μπάγερν διέσυρε με 8-2 την Μπαρτσελόνα σε έναν αξέχαστο προημιτελικό του Champions League. Μετά το τέλους εκείνου του παιχνιδιού στο Καμπ Νου, ο Ντέιβις απέτυχε στην προσπάθειά του να αποκτήσει το πολύτιμο σουβενίρ. «Το ζήτησα, αλλά νομίζω ότι ήταν λίγο αναστατωμένος», δήλωσε ο αριστερός μπακ στο BT Sport. «Δεν πειράζει, την επόμενη φορά ελπίζω», πρόσθεσε.

Alphonso Davies finally got his idols shirt 🥹 pic.twitter.com/bTuEDtAiNZ

Δυόμιση χρόνια μετά και ο 22χρονος κατάφερε τελικά να αποκτήσει τη φανέλα που πάντα ονειρευόταν. Ο Ντέιβις έδειχνε ενθουσιασμένος καθώς περπατούσε προς τα αποδυτήρια του Parc des Princes μαζί με τον συμπαίκτη του Τόμας Μίλερ έχοντας στα χέρια του τη φανέλα του Αργεντινού σταρ που είναι για εκείνον παιδικό πρότυπο!

Όταν ρωτήθηκε αν παρακολουθούσε το Champions League ο Καναδός είπε μια ιστορία από ένα τηλεφώνημα με τον πατέρα του για τον Μέσι. «Πήγαινα σε ένα σχολείο ακαδημιών ποδοσφαίρου, οπότε κάθε Τετάρτη ή Τρίτη, το παρακολουθούσαμε ως τάξη» είχε δηλώσει ο Ντέιβις στην UEFA.

«Όλοι οι ποδοσφαιριστές ήταν εκεί μέσα και χειροκροτούσαν όποιον ήθελαν να κερδίσει. Ήταν καταπληκτικό, και τώρα που μπορώ να παίξω στο Champions League, απέναντι σε έναν από τους αγαπημένους μου παίκτες στον κόσμο [Λιονέλ Μέσι], είναι απίστευτο. Ειλικρινά, δεν βρίσκω λόγια - ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Η μητέρα μου με πήρε τηλέφωνο και ο πατέρας μου άρπαξε το τηλέφωνο και είπε: 'Ώστε παίζεις εναντίον του αγαπημένου σου παίκτη, βλέπω". Ειλικρινά, δεν μπορούσαμε καν να το πιστέψουμε, γιατί ξέρει ότι θαύμαζα τον Μέσι όταν ήμουν νεότερος, και τώρα που παίζω εναντίον του, είναι πολύ ωραίο».

Alphonso Davies asking Messi for his shirt at fulltime, My GOATpic.twitter.com/EwhQ47qnh7