Η FIFA έδωσε λεπτομέρειες για την κατανομή των 32 εισιτηρίων για το «ανανεωμένο» Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, το οποίο θα ξεκινήσει από το 2025.

Το πλάνο του Τζιάνι Ινφαντίνο για το νέο φορμάτ του Παγκόσμιου Κυπέλλου Συλλόγων παρουσιάζεται σε... δόσεις. Από το τουρνουά του 2025, το οποίο θα λάβει χώρα στις ΗΠΑ θα συμμετάσχουν 32 ομάδες και πλέον είναι γνωστή η κατανομή των «εισιτηρίων». Θυμίζουμε πως τα μεγαθήρια της Ευρώπης απορρίπτουν το σχέδιό του προέδρου της FIFA για το νέο Μουντιάλ Συλλόγων.

Όπως έκανε γνωστό η Ομοσπονδία στο τουρνουά θα λάβουν μέρος δώδεκα ομάδες από την Ευρώπη, έξι από την Νότια Αμερικής, τέσσερις από την κεντρικής Αμερική, την Ασία και την Αφρική, μια από την Ωκεανία και μια από την διοργανώτρια χώρα. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα κριτήρια της συμμετοχής στη διοργάνωση θα γίνουν γνωστές τις επόμενες ημέρες.

Η κατανομή των εισιτηρίων:

The expanded #ClubWC in 2025 is now planned to feature 32 teams from across the globe, with allocation of places as follows:



AFC: 4

CAF: 4

Concacaf: 4

CONMEBOL: 6

OFC: 1

UEFA: 12

Tournament host: 1