Ο Έρλινγκ Χάαλαντ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις και ο Πεπ Γκουαρδιόλα θα τον αφήσει εκτός από το βαθμολογικά αδιάφορο ματς με τη Σεβίλλη για προληπτικούς λόγους.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ για πρώτη φορά έμεινε εκτός αποστολής από παιχνίδι της Μάντσεστερ Σίτι, για την αναμέτρηση με τη Λέστερ. Ο Νορβηγός σέντερ φορ τραυματίστηκε στο πέλμα στο ματς με τη Ντόρτμουντ για την 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League και έγινε αλλαγή με την έναρξη του δεύτερου μέρους.

Το «βαρύ πυροβολικό» των Πολιτών δεν θα αγωνιστεί ούτε στο εντός έδρας ματς της Τετάρτης (2/11) με τη Σεβίλλη, καθώς ταλαιπωρείται ακόμα από ενοχλήσεις και ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν έχει λόγο να ρισκάρει. Θυμίζουμε πως η Μάντσεστερ Σίτι έχει εξασφαλίσει την πρωτιά του ομίλου της, ενώ οι Ανδαλουσιανοί θα συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία στο Europa League.

🗣️ “We will see.”



Pep Guardiola says we won’t be seeing Erling Haaland against Seville but it’s possible he returns for Fulham. pic.twitter.com/J0NI3rQJ5t