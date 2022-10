Γκουαρδιόλα: «Ελπίζω ο Χάαλαντ να μην φάει και να μην πιεί πάρα πολύ στην Μαρμπέγια»

Την ελπίδα του πως ο Χάαλαντ δεν θα το... ρίξει στο φαγητό και στο ποτό στο σπίτι του στη Μαρμπέγια όπου θα βρίσκεται την περίοδο του Μουντιάλ εξέφρασε σε συνέντευξη Τύπου ο Πεπ Γκουαρδιόλα

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ είναι πραγματικά ασταμάτητος φέτος, έχοντας ήδη σκοράρει 22 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, και δείχνει έτοιμος να οδηγήσει τη Μάντσεστερ Σίτι σε μια τρομερά επιτυχημένη σεζόν. Και πιθανότατα θα τα καταφέρει, αν παραμείνει στην κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ενδιαφέρεται πολύ για τη διατροφή και τα... κιλά των ποδοσφαιριστών του, κάτι που και ο Αγουέρο γνωρίζει από πρώτο χέρι και αποκάλυψε σε συνέντευξη Τύπου, ελπίζει πως ο Νορβηγός φορ θα προσέξει τον εαυτό του και τη... δίαιτά του κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, στο οποίο η χώρα του δεν έχει προκριθεί, προκειμένου να συνεχίσει να σκοράρει με τον ίδιο ρυθμό. Συγκεκριμένα ο Καταλανός κόουτς δήλωσε:

«Ο Χάαλαντ θα είναι στη Μαρμπέγια ή στη Νορβηγία τις μέρες που θα γίνεται το Μουντιάλ. Εξαρτάται από το πως θα συμπεριφερθεί το αν θα είναι τέλειος στο δέυτερο μισό της σεζόν αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Είμαι σίγουρος πως θα ήθελε πολύ να είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο με τη Νορβηγία, ίσως την επόμενη φορά να τα καταφέρει. Έχει σπίτι με την οικογένεια του στη Μαρμπέγια. Νομίζω θα πάει εκεί, θα παίξει γκολφ και ελπίζω να μην φάει και να μην πιεί πάρα πολύ, έτσι ώστε να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για τον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος».

