Η αναμέτρηση της Μπενφίκα με τη Γιουβέντους στη Λισαβόνα για την 5η αγωνιστική του 8ου ομίλου του Champions League θα διεξαχθεί χωρίς «goal-line technology» με υπαιτιότητα των Πορτογάλων.

Η Γιουβέντους μετά την ήττα - σοκ από τη Μακάμπι Χάιφα στο Ισραήλ θέλει μόνο νίκη απόψε (25/10, 22:00) στη Λισαβόνα κόντρα στη Μπενφίκα για να παραμείνει «ζωντανή» στο... κόλπο της πρόκρισης. Οι Μπιανκονέρι έχουν τρεις βαθμούς όσους έχει και η Μακάμπι, ενώ οι Αετοί ισοβαθμούν με την Παρί Σεν Ζερμέν στους οκτώ βαθμούς.

Το κρίσιμο παιχνίδι θα διεξαχθεί χωρίς την απαραίτητη «goal-line technology». Σύμφωνα με την ενημέρωση της UEFA το σύστημα στο «Ντα Λουζ» είναι «δυσλειτουργικό» λόγω εργασιών συντήρησης του γηπέδου και δεν μπορεί να αντικατασταθεί πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης με την ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.

«Πριν τον αγώνα της Μπενφίκα με τη Γιουβέντους, η γηπεδούχος ομάδα – εν αγνοία της UEFA και του προμηθευτή τεχνολογίας γραμμής τέρματος της Ομοσπονδίας– ανέθεσε εργασίες στο γήπεδο, γεγονός που έκανε το εγκατεστημένο σύστημα τεχνολογίας γραμμής τέρματος δυσλειτουργικό. Δυστυχώς δεν θα είναι δυνατή η αντικατάσταση και η εγκατάσταση ενός νέου συστήματος εγκαίρως για τον αγώνα και επομένως θα διεξαχθεί χωρίς τη χρήση τεχνολογίας γραμμής τέρματος σύμφωνα με τους κανονισμούς του Champions League», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Benfica vs Juventus will be played WITHOUT goal-line technology ❌https://t.co/iCwoQykvSF