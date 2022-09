O Ασράφ Χακίμι έχει εκφράσει δημοσίως τη στήριξη του στην Παλαιστίνη και οι Ισραηλινοί οπαδοί της Μακάμπι Χάιφα τον αποδοκίμασαν όταν πέρασε ως αλλαγή στο ματς με την Παρί Σεν Ζερμέν.

O Ασράφ Χακίμι δεν είναι... καλοδεχούμενος στο Ισραήλ, καθώς έχει εκφραστεί ουκ ολίγες φορές δημοσίως υπέρ της Παλαιστίνης στη μεταξύ τους διαμάχη. Ο διεθνής Μαροκινός δεξιός μπακ-χαφ της Παρί Σεν Ζερμέν είχε αποδοκιμαστεί στο Super Cup με τη Ναντ, που διεξήχθη στην έδρα της Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ παρόμοιες αντιδράσεις έλαβε και στο ματς με τη Μακάμπι Χάιφα.

PSG Footballer Achraf Hakimi [@achrafhakimi] was booed loudly by opposition fans when he was substituted on, in a UEFA Champions League game against Israeli occupier club Maccabi Haifa.



Hakimi, has previously tweeted his support for Palestine. pic.twitter.com/AWh806HzFD