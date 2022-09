Αν και έχει ζορίσει η κατάσταση στη Λίβερπουλ, ο Γιούργκεν Κλοπ δεν χάνει το χιούμορ του και με αυτό απάντησε σε ρεπόρτερ που θέλησε να σχολιάσει τον ρυθμό που δεν μπορεί να βρει η ομάδα μετά και τη νέα αναβολή στην Premier League.

Οι «κόκκινοι» δεν έπαιξαν ούτε την περασμένη αγωνιστική στο πρωτάθλημα, απόψε αντιμετωπίζουν τον Άγιαξ στη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Champions League, αλλά δεν θα παίξουν ούτε την Κυριακή στο ντέρμπι με την Τσέλσι.

Η ελλιπής αστυνόμευση λόγω της κηδείας της Βασίλισσας οδήγησε την Premier στην απόφαση να μη γίνουν τα Κυριακάτικα ντέρμπι (μαζί μ' εκείνο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέναντι στη Λιντς).

Ο Κλοπ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του ματς με τον Αίαντα κλήθηκε να σχολιάσει το θέμα του ρυθμού που δεν ευνοείται από τις αναβολές των αγώνων και με χαμόγελο απάντησε: «Ποιον ρυθμό; Έχεις δει τα παιχνίδια μας; Μακάρι να κοπεί αυτό που έχουμε ως ρυθμό αυτή τη στιγμή!».

Klopp's reaction when he was asked about losing rhythm after not playing for 6 days... 😂



Klopp: "What rhythm? Did you see our games. We want to lose this rhythm... Losing this rhythm would be really cool!" pic.twitter.com/aVbHooqUmN