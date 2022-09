Η νίκη της Τότεναμ επί της Μαρσέιγ με 2-0 στιγματίστηκε από οργισμένες συγκρούσεις προς το τέλος του αγώνα στο βόρειο Λονδίνο, με την αστυνομία να προχωρά σε πέντε συλλήψεις και την UEFA να ανοίγει πειθαρχικό φάκελο εναντίον του συλλόγου της Μασσαλίας.

Άσχημες σκηνές σημειώθηκαν στο στάδιο της Τότεναμ το βράδυ της Τετάρτης (7/9) στο παιχνίδι με τη Μαρσέιγ, καθώς αντικείμενα πετάχτηκαν στις εξέδρες, ένα πανό για την LGBTQ κοινότητα αφαιρέθηκε βίαια από τους οπαδούς της Μασσαλίας και η αστυνομία παρενέβη για να εμποδίσει τους φιλοξενούμενους οπαδούς να πλησιάσουν εκείνους των «Σπερς».

Ένα βίντεο που δημοσίευσε ο χρήστης του twitter, Mitch Fretton, δείχνει την αστυνομία να μπλοκάρει τους υποστηρικτές της Μαρσέιγ, ενώ μπουκάλια και άλλα αντικείμενα «πετάγονται» κι από τις δύο πλευρές της κερκίδας. Ο ίδιος σχολίασε: «Οι οπαδοί της Μαρσέιγ έξω φρενών μετά τη λήξη. Ολόκληρο φράγμα αστυνομίας αναπτύχθηκε για να τους εμποδίσει να φτάσουν στους οπαδούς των Σπερς, ποτά και μπουκάλια να πετάγονται προς όλες τις κατευθύνσεις».

Marseille fans kicking off towards full-time. Whole barrage of police deployed to stop them getting to the Spurs fans, drinks and bottles being thrown in all directions. #THFC pic.twitter.com/rRlcEQCHMt