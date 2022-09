Για πρόθεση να δημιουργήσει θέμα και τίτλους από το πουθενά κατηγόρησε ο εκνευρισμένος Γιούργκεν Κλοπ έναν δημοσιογράφο που τον ρώτησε αν αισθάνεται ασφαλής στην Νάπολη...

Η Λίβερπουλ επισκέφτηκε την ιταλική πόλη για το πρώτο της παιχνίδι στη φετινή φάση των ομίλων του Champions League και αφού στο παρελθόν έχουν υπάρξει δυσάρεστες καταστάσεις, η αγγλική ομάδα θέλησε να κάνει δημόσια έκκληση προς τον κόσμο ώστε να μεριμνήσει για την ασφάλειά του.

Ένας Ιταλός δημοσιογράφος που παρέστη στη συνέντευξη Τύπου του Κλοπ τον ρώτησε για το συγκεκριμένο ζήτημα και αν εκείνος αισθάνεται ασφαλής στην πόλη, με τον Γερμανό κόουτς ν' απαντά εκνευρισμένος:

«Είναι ντροπιαστική η ερώτησή σου. Εσύ είσαι από 'δω; Αισθάνεσαι κάποιον κίνδυνο; Εγώ δεν ζω καθημερινά στην Νάπολη και δεν θα μπω στη διαδικασία να σου προσφέρω τους τίτλους που ψάχνεις. Αν δεν έχεις κάτι άλλο να ρωτήσεις με χαρά φεύγω για το ξενοδοχείο για να συγκεντρωθώ στο παιχνίδι».

"That's an embarrassing question from you!" 😳



Liverpool boss Jurgen Klopp reacts angrily to a question from a journalist and says "I'm not here to create headlines" when asked about fan safety concerns in Naples🔴⤵️ pic.twitter.com/vJA7vGOmgC