Ο Καρίμ Μπενζεμά νίκησε τους Κουρτουά - Ντε Μπρόινε και βραβεύτηκε από την UEFA ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής για τη σεζόν 2021/2022.

Ποιος άλλος; Ο Καρίμ Μπενζεμά φόρεσε πλέον και επίσημα το στέμμα του, αφού βραβεύτηκε στα Gala της UEFA ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής για τη σεζόν 2021/2022.

Με 15 γκολ άλλωστε ο Γάλλος ήταν καταλυτικός στην πορεία της Ρεάλ Μαδρίτης προς την κατάκτηση του Champions League, οδηγώντας τους Μαδριλένους σε σπουδαίες προκρίσεις απέναντι σε Παρί, Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι.

Παρά τον ανταγωνισμό από τους επίσης εξαιρετικούς Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ) και Κέβιν Ντε Μπρόινε (Μάντσεστερ Σίτι) που συμπλήρωσαν την πρώτη τριάδα, ο Μπενζεμά τελικά συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους και κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του το βραβείο.

🥇 The 2021/22 UEFA Men's Player of the Year is… KARIM BENZEMA!



⚽ 15 #UCL goals – including 10 in the knockouts – as well as 27 in the Spanish Liga!



🇫🇷 Add a #NationsLeague triumph with France and it was an unforgettable campaign!



👏 Congratulations, Karim!#UEFAawards pic.twitter.com/4tMZcunNRE