Δεκάδες παθιασμένοι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχθηκαν την αποστολή των Μερένγκες στο Ελσίνκι, έξω από το ξενοδοχείο που θα καταλύσουν πριν από τον τελικό του UEFA Super Cup κόντρα στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης (10/8, 22:00). ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΛΣΙΝΚΙ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ.

Το Ελσίνκι και η Φινλανδία φιλοξενούν για πρώτη φορά ευρωπαϊκό τελικό διασυλλογικής διοργάνωσης και η προσμονή για το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Άιντραχτ Φρανκφούρης είναι μεγάλη. Ιδίως, για τους φανατικούς ντόπιους υποστηρικτές της Βασίλισσας, οι οποίοι φρόντισαν να προϋπαντήσουν τον Κάρλο Αντσελότι και τους ποδοσφαιριστές του κατά την άφιξη της αποστολής στο ξενοδοχείο.

Δεκάδες ένθερμοι φίλοι των Μαδριλένων παρευρέθηκαν για να δουν από κοντά τους πρωταθλητές Ευρώπης και... έδωσαν «μάχη» πίσω από τα κιγκλιδώματα για ένα αυτόγραφο, με μερικούς τυχερούς να το αποκτούν δια χειρός Τόνι Κρόος και να πανηγυρίζουν έξαλλα.

🙌 Thanks for the welcome, #RMFans!

📍 Helsinki #SuperCup pic.twitter.com/JliGwKgxpD