Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι «πάνοπλη» για τον τελικό του Super Cup κόντρα στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης (10/8, 22:00) με τον Κάρλο Αντσελότι να υπολογίζει σε όλους τους ποδοσφαιριστές του. Μέσα και οι «νέοι», Ορελιέν Τσουαμενί - Αντόνιο Ρούντιγκερ.

Έτοιμη να διεκδικήσει το πέμπτο της ευρωπαϊκό Super Cup είναι η Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό με την κάτοχο του Europa League, Άιντραχτ Φρανκφούρτης, στο Ελσίνκι (10/8, 22:00). Ο Κάρλο Αντσελότι ανακοίνωσε την πρώτη επίσημη αποστολή για τη νέα σεζόν, έχονας μαζί όλους τους ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας.

📋✅ Our squad for the #SuperCup! pic.twitter.com/b5fa67hsiG