Σε γκάφα ολκής υπέπεσε η UEFA η οποία μπέρδεψε το ζευγάρι του ευρωπαϊκού Super Cup (Ρεάλ - Άιντραχτ) και έβαλε στη θέση των Γερμανών την κάτοχο του Conference League, Ρόμα!

Θύμα της αύξησης των ίδιων της των διοργανώσεων έπεσε η UEFA, η οποία έκανε γκάφα ολκής στην προσπάθειά της να ενημερώσει τους οπαδούς για τα εισιτήρια του Ευρωπαϊκού Super Cup. Μια αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη για τις 10 Αυγούστου στο Ελσίνκι και που θα βρει τις Ρεάλ Μαδρίτης και Άιντραχτ Φρανκφούρτης αντιμέτωπες με διακύβευμα το μεγάλο τρόπαιο.

Μόνο που σύμφωνα με ποστάρισμα της UEFA, οι Γερμανοί τελικά δεν θα διεκδικήσουν τον τίτλο και αντ΄αυτού θα αντικατασταθούν από τη... Ρόμα. Προφανώς στη Νιόν μπέρδεψαν τις διοργανώσεις και έβαλαν τη νικήτρια του Conference League (Ρόμα) στη θέση της κατόχου του Europa League (Άιντραχτ), γράφοντας πως η αναμέτρηση για το Super Cup θα διεξαχθεί ανάμεσα στους Ρωμαίους και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι υπεύθυνοι πάντως των social media της UEFA δεν άργησαν να καταλάβουν το λάθος τους και έσπευσαν να διορθώσουν την ανάρτηση, αν και η ζημιά είχε προλάβει ήδη να γίνει viral στο Twitter.

🎟️ UEFA Super Cup tickets go on sale next Tuesday 19 July - @RealMadrid vs @Eintracht.



🇫🇮 Helsinki Olympic Stadium

🗓️ Wednesday 10 August 2022



Full #SuperCup ticket details: ⬇️