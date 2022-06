Σύμφωνα με το Reuters ο επικεφαλής της γαλλικής αστυνομίας ανέλαβε την αποκλειστική ευθύνη για όσα τραγικά συνέβησαν στον τελικό του Champions League στο Παρίσι.

Τις ακριβείς αιτίας του επικού φιάσκου που συνόδεψε τη φετινή διοργάνωση του τελικού του Champions League αναζητούν στη Γαλλία.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού δήλωσε την Πέμπτη (09/06) ενώπιον της γαλλικής Γερουσίας ότι οι ενέργειες της αστυνομίας κατά τη διάρκεια του τελικού του στις 28 Μαΐου στο Stade de France ήταν «αποτυχία» τόσο επειδή τραυματίστηκαν οπαδοί όσο και γιατί η εικόνα της Γαλλίας υποβαθμίστηκε.

Κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης κοινοβουλευτικής ακρόασης, όπου θα δώσουν το παρών ο δήμαρχος του Λίβερπουλ και η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ο Ντιντιέ Λαλεμέν είπε ότι ήταν «ο μόνος υπεύθυνος» για τη δράση της αστυνομίας κατά τη διάρκεια των αναταραχών του πλήθους γύρω από το Stade of France.

Ο αγώνας καθυστέρησε για περισσότερα από 30 λεπτά, αφού οι αστυνομικοί απέκρουσαν βίαια άτομα που προσπαθούσαν να εισέλθουν στο γήπεδο, με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων σε οπαδούς συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών.

The Paris police chief said on Thursday the police action during the May 28th Champions League final between Liverpool and Real Madrid at the Stade de France was a "failure" both because fans were harmed and the image of France was degraded. https://t.co/phGAgGxKUw