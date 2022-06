Ο Φλόρεντίνο Πέρεθ είχε την τιμή να τοποθετήσει και το 14ο Champions League της ιστορίας της Ρεάλ Μαδρίτης στο μουσείο του συλλόγου, λίγο μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου από τον Μόντριτς.

Αφότου ο Κροάτης μέσος ανανέωσε – όπως αναμενόταν – γι' ακόμα μια χρονιά τη συνεργασία του με τους «μερένγκες», τοποθετήθηκε και το 14ο ευρωπαϊκό τρόπαιο ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα που κοσμούν την πιο λαμπερή αίθουσα στα γραφεία της Ρεάλ.

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ έβαλε την κούπα στην θέση που είχε ετοιμαστεί με την επιγραφή για το Παρίσι, όπου διεξήχθη ο φετινός τελικός με την Λίβερπουλ.

Η «βασίλισσα» κατάφερε να ολοκληρώσει τη φετινή σεζόν με το Super Cup Ισπανίας, το πρωτάθλημα και το Champions League, αλλά θα πρέπει να προετοιμαστεί για την επόμενη πιο δύσκολη χρονιά, λόγω της προόδου της Μπαρτσελόνα με τον Τσάβι.

🏆 La Decimocuarta is at Ciudad Real Madrid. #RealMadrid | #CHAMP14NS pic.twitter.com/5tAi7xJA63

🤳 Here's what @lukamodric10 had to say after extending his contract!#Modrić2023 pic.twitter.com/40y1Ci3Svm