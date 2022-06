Η UEFA έξι μέρες μετά τον επεισοδιακό τελικό του Champions League ζήτησε για πρώτη φορά συγγνώμη από τους οπαδούς για τον χαμό που επικράτησε έξω από το «Σταντ ντε Φρανς».

Έπρεπε να περάσουν έξι ημέρες από τον επεισοδιακό τελικό του Champions League ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Λίβερπουλ για την πρώτη επίσημη συγγνώμη της UEFA για το χάος που επικράτησε έξω από το «Σταντ ντε Φρανς». Μετά την... καταγραυγή από οπαδούς, media, τη βρετανική κυβέρνηση και τη γαλλική αστυνομία για την διοργάνωση η ευρωπαϊκή ομοσπονδία απολογήθηκε στον κόσμο που βρέθηκε έξω από το γήπεδο του τελικού και βίωσε τον χαμό.

«Η UEFA επιθυμεί να ζητήσει ειλικρινά συγγνώμη από όλους τους θεατές που είχαν βιώσει ή έγιναν μάρτυρες στα τρομακτικά και οδυνηρά γεγονότα κατά την προετοιμασία του τελικού του Champions League στο Σταντ ντε Φρανς στις 28 Μαΐου 2022 στο Παρίσι, σε μια νύχτα που θα έπρεπε να ήταν γιορτή του ευρωπαϊκού συλλογικού ποδοσφαίρου. Κανένας ποδοσφαιρόφιλος δεν πρέπει να μπει σε αυτή την κατάσταση και δεν πρέπει να ξανασυμβεί.

Για τον σκοπό αυτό, αμέσως μετά τα γεγονότα, η UEFA ανέθεσε μια Ανεξάρτητη Αναθεώρηση για τον εντοπισμό των ελλείψεων και των ευθυνών όλων των φορέων που εμπλέκονται στη διοργάνωση του τελικού και δημοσίευσε σήμερα τους Όρους Εντολής για αυτήν την αξιολόγηση», ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της UEFA.

