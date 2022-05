Η αστυνομία στη Γαλλία έχει στριμώξει τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας, ο οποίος προσπάθησε να κατηγορήσει τους οπαδούς της Λίβερπουλ για τις φρικτές σκηνές στον τελικό του Champions League.

Επεισόδια και σκηνές χάους διαδραματίστηκαν στο «Σταντ Ντε Φρανς» λίγο πριν την καθυστερημένη έναρξη του τελικού του Champions League. Εξω από το γήπεδο υπήρξαν συμπλοκές έξω από ορισμένες θύρες μεταξύ της αστυνομίας και των οπαδών της Λίβερπουλ, καθώς δεκάδες οπαδοί του αγγλικού συλλόγου προσπάθησαν να μπουκάρουν στις κερκίδες χωρίς να έχουν εισιτήριο στα χέρια τους.

Μετά τα όσα συνέβησαν υπήρξαν εκκλήσεις από τον κόσμο προς τον Υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας, Ζεράλντ Νταρμάνιν να υποβάλλει την παραίτησή του αφού παιδιά και οπαδοί με ειδικές ανάγκες ψεκάστηκαν με σπρέι πιπεριού αλλά και με δακρυγόνα, για να απομακρυνθούν από τις θύρες του γηπέδου.

Στη Γαλλία αναφέρουν ότι η αστυνομία έχει ταχθεί κατά του Νταρμάνιν από τον οποίο και ζητάει εξηγήσεις για τα έκτροπα έξω από το «Σταντ Ντε Φρανς».

«Πολλοί αρχηγοί της αστυνομίας φαίνεται να στρέφονται κατά του Υπουργού Εσωτερικών καλώντας τον να παραιτηθεί. Ο κ. Νταρμάνιν είχε ισχυριστεί ότι υπήρχε απάτη με τα εισιτήρια που οδήγησε σε καθυστέρηση και ότι ορισμένοι Βρετανοί οπαδοί είχαν "εισβάλει" χωρίς εισιτήρια στο γήπεδο. Ωστόσο, ένας ανώτερος αξιωματούχος είπε ότι οι προσπάθειες του κ. Νταρμάνιν να δικαιολογηθεί σημαδεύουν τη ανικανότητα ενός Υπουργού που δεν ξέρει πώς να σηματοδοτήσει ένα αθλητικό γεγονός», αναφέρουν τα γαλλικά ΜΜΕ.

