Στην προσπάθεια δικαίωσης και έχοντας ζητήσει e-mail από οπαδούς που ήταν παρόντες στα όσα συνέβησαν στον τελικό του Παρισιού, η Λίβερπουλ έχει λάβει 6.500 αναφορές από τον κόσμο της!

Οι «κόκκινοι» έχουν ν' αντιμετωπίσουν την γαλλική Κυβέρνηση και τις Αρχές της χώρας που ρίχνουν το φταίξιμο στους Άγγλους οπαδούς. Οι διοργανωτές κατηγορούν τους ταξιδιώτες για πλαστά εισιτήρια και μάλιστα, την ίδια στιγμή λαμβάνει χώρα μια επιχείρηση να αιτιολογηθεί η συμπεριφορά των αστυνομικών με την αναίτια χρήση των σπρέι.

Για τον λόγο αυτό η Λίβερπουλ ζήτησε αναφορές από τον κόσμο που ήταν έξω από το Stade de France και βίωσε όσα άσχημα συνέβησαν στον μεγάλο τελικό του Champions League, που καθυστέρησε κατά 36 λεπτά προκειμένου να καταφέρουν να μπουν οι Άγγλοι στις εξέδρες.

Μέχρι και αυτή τη στιγμή ο σύλλογος έχει λάβει 6.500 αναφορές από τον κόσμο για τα παρατράγουδα έξω από το γήπεδο της αναμέτρησης με την Ρεάλ και αναμένονται να γίνουν ακόμα περισσότερες τις προσεχείς ημέρες...

We would like to thank the many thousands of supporters who have returned their Champions League final feedback forms, and ask anyone who has not completed it yet to do so by Sunday June 5.