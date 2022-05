Για σωστές αντιδράσεις δίχως πανικό, για αποφυγή άσχημων καταστάσεων και φυσικά για ευθύνη των οπαδών της Λίβερπουλ με πλαστά εισιτήρια έκανε λόγο και ο Υπουργός Εσωτερικό της Γαλλίας, Ζεράλντ Νταρμανέν.

Οι διοργανωτές του φετινού μεγάλου τελικού του Champions League φαίνεται ότι κάνουν μια τεράστια προσπάθεια να βγουν... λάδι και δεν έχουν καταλάβει απολύτως τίποτα απ' όσα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου έξω από το Stade de France.

Από την αναμονή κόσμου για περισσότερες από 2,5 ώρες, στα δακρυγόνα, το «ντου» νεαρών οπαδών με σκαρφάλωμα στα κιγκλιδώματα μέχρι και την απαγόρευση εισόδου σε φίλους της Λίβερπουλ που είχαν κανονικά εισιτήρια.

Κι όλα αυτά, με αναβολή της έναρξης του μεγάλου τελικού του Champions League για περισσότερο από μισή ώρα.

Αλλά όλα αυτά, φάνηκαν ως αποτέλεσμα... σωστής διαχείρισης για τους Γάλλους! Ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Ζεράλντ Νταρμανέν, ανέφερε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις Αρχές που επέβαλαν τον νόμο με ψυχραιμία και αποφεύχθηκαν τα άσχημα έξω από το γήπεδο. Υπήρξε πολύ μεγάλο ποσοστό πλαστών εισιτηρίων και τα όποια προβλήματα προκλήθηκαν όπως θα είδατε στη θύρα από την οποία θα περνούσαν οι οπαδοί της Λίβερπουλ».

Μάλιστα, θεώρησε ότι έπρεπε να τονίσει ότι υπήρχαν μόνο τρεις μήνες διαθέσιμοι για την οργάνωση του τελικού κι όχι περισσότερος χρόνος, λόγω της αιφνίδιας και αναγκαστικής αλλαγής του μέρους διεξαγωγής του τελικού μετά τον πόλεμο που κύρηξε η Ρωσία στην Ουκρανία...

H γαλλική Κυβέρνηση προσπάθησε να δώσει κι ένα δείγμα της διαφοράς μεταξύ του κανονικού και του πλαστού εισιτηρίου...

🗣 "I'd like to thank the forces of law and order. They were very calm and able to avoid drama."



French Interior Minister Gerard Darmanin thanks the French authorities for the way they handled the incident outside of the Stade de France pic.twitter.com/xenqJYXCkR