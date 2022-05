Χάος, σπρέι πιπεριού, χημικά: Δημοσιογράφοι μιλούν για τη χειρότερη διοργάνωση τελικού Champions League στην καριέρα τους (vids)

Η Λίβερπουλ ζήτησε έρευνα για όσα συνέβησαν πριν από την σέντρα του τελικού, αφού οπαδοί του συλλόγου, συμπεριλαμβανομένων εγκύων γυναικών και μικρών παιδιών, έγιναν στόχος δακρυγόνων από τη γαλλική αστυνομία. Δημοσιογράφοι απ' όλο τον κόσμο κατακεραυνώνουν τους ιθύνοντες!

Καθώς πλησίαζε η έναρξη του αγώνα στις 20:00 (ώρα Παρισιού), οι αναφορές έκαναν λόγο ότι «εκατοντάδες οπαδοί» χωρίς εισιτήρια προσπάθησαν να εισβάλουν στο Stade de France ενόψει του αγώνα, κάτι που οδήγησε στην μισάωρη αναβολή της σέντρας.

Η γαλλική αστυνομία παρατάχθηκε μπροστά στο πλήθος, προκαλώντας ανησυχίες συμπλοκής. Η UEFA δημοσίευσε έκτοτε μια επίσημη ενημέρωση που ανέφερε ότι χιλιάδες οπαδοί της Λίβερπουλ προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν «πλαστά εισιτήρια» που δεν λειτούργησαν στα τουρνικέ.

Το «χάος» με τους χιλιάδες εγκλωβισμένους φιλάθλους και την είσοδο δεκάδων χωρίς εισιτήριο ενισχύθηκε από την αδικαιολόγητη χρήση δακρυγόνων από την πλευρά της αστυνομίας. Χαρακτηριστικό είναι ένα βίντεο που απεικονίζει αστυνομικό να ψεκάζει σπρέι πιπεριού σε φίλους των Reds που περίμεναν στην ουρά έξω από τις θύρες του γηπέδου για πάνω από μιάμιση ώρα, έχοντας κανονικά το εισιτήριό τους το οποίο και έδειχναν στις Αρχές!

Το διοικητικό όργανο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ζήτησε αργότερα μια έρευνα από Γάλλους αξιωματούχους σχετικά με τη χρήση δακρυγόνων στους οπαδούς στο Stade de France. Η γαλλική αστυνομία κατηγορήθηκε επίσης ότι επιτέθηκε σε οπαδούς της Λίβερπουλ που έβλεπαν την ομάδα τους να χάνει τον τελικό στην αποκλειστική ζώνη οπαδών στην Place de la Nation, στο Παρίσι.

Δεκάδες βαριά οπλισμένοι αξιωματικοί βιντεοσκοπήθηκαν να χτυπούν όσους είχαν συγκεντρωθεί εκεί, με ένα ανατριχιαστικό βίντεο που δείχνει γυναίκες ανάμεσα στα θύματα της αστυνομικής βίας. «Η αστυνομία ήρθε στους οπαδούς με ρόπαλα και ασπίδες», είπε ένας θεατής που είδε το σκηνικό, που προέκυψε κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου.

Οι δημοσιογράφοι που παγιδεύτηκαν στο χάος ισχυρίζονται ότι «αναγκάστηκαν να διαγράψουν» ενοχοποιητικά πλάνα από τη σκληρή απάντηση της ασφαλείας προτού παρέμβουν οι αξιωματούχοι της UEFA για να ηρεμήσουν την κατάσταση.

Η Λίβερπουλ ζήτησε έρευνα για τα όσα απαράδεκτα συνέβησαν στον τελικό, με την UEFA να παραδέχεται τη χρήση δακρυγόνων, ωστόσο να υποστηρίζει ότι για όλα θλιβερά συνέβησαν, αιτία ήταν τα ψεύτικα εισιτήρια!

Ο Γκάρι Λίνεκερ ηγήθηκε μίλησε για την κατάσταση ασφαλείας στο Stade de France. «Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι δυνατόν να κάνετε μια πιο άσχημα οργανωμένη εκδήλωση αν προσπαθήσατε. Απολύτως χαοτικό και επικίνδυνο, UEFA»

I’m not sure it’s possible to have a more poorly organised event if you tried. Absolutely shambolic and dangerous. @UEFAcom — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) May 28, 2022

Μιλώντας στο AP ενώ βρισκόταν στην ουρά, ένας οπαδός είπε: «Είναι απολύτως φρικτό. Υπάρχει ένα σημείο συμφόρησης εκεί κάτω και υπάρχει κυριολεκτικά ένα κενό έξι ποδιών για να μπουν ίσως 20.000 οπαδοί της Λίβερπουλ. Μας σπρώχνουν απολύτως από κολώνα σε κολώνα. Έχω έναν πεθερό 82 ετών εδώ. Είναι απλά τρέλα. Λυπάμαι πραγματικά, αλλά υπάρχουν χιλιάδες πίσω μας».

Ο δημοσιογράφος του BBC Nick Parrott, ο οποίος παρακολούθησε τον αγώνα του Σαββάτου και ήταν μέλος μιας ομάδας οπαδών που τους ψέκασαν με πιπέρι, είπε στο BBC Radio 5 Live: «Ήμουν έξω από την πύλη Y που άνοιγε και έκλεινε επανειλημμένα την τελευταία μιάμιση ώρα, αλλά κανείς δεν έχει περάσει. Το προσωπικό ασφαλείας από την άλλη πλευρά ψέκαζε με σπρέι πιπεριού. Έχω δει 10 οπαδούς να προσπαθούν να σκαρφαλώσουν πάνω από φράχτες. Η πύλη Z είναι ανοιχτή αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει κίνηση. Δεν έχω δει ποτέ τέτοιο χάος σε κανέναν αγώνα».

«Στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι τελικά μπήκα στο Stade de France 27 λεπτά μετά τον αγώνα. Πλήρες και απόλυτο χάος. Η χειρότερη οργάνωση και αστυνόμευση αγώνων που έχω δει ποτέ εδώ και 27 χρόνια που πηγαίνω σε ποδοσφαιρικούς αγώνες.»

Pleased to report I finally got into the Stade de France 27 minutes into the match. Complete and utter chaos. The worst match organisation and policing I have ever seen in 27 years of going to football matches #UCLFinal #LFC May 28, 2022

Ο Μάρβιν Ματίπ, αδερφός του αμυντικού της Λίβερπουλ, Τζόελ, είπε στο Sky Sport Γερμανίας: «Η οργάνωση γύρω και μέσα στο γήπεδο είναι ανάξια για έναν τελικό Champions League. Η χρήση δακρυγόνων σε χώρους με παιδιά και μη εμπλεκόμενους οπαδούς είναι επικίνδυνη!».

Ο δημοσιογράφος Florian Plettenberg είπε ότι ο Μάρβιν Μάτιπ, η σύζυγός του, η οποία είναι έγκυος, και η οικογένειά τους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον χώρο και να κρυφτούν σε ένα εστιατόριο λόγω των δακρυγόνων.

Ο Ρομπ Χάρις, δημοσιογράφος του Associated Press κατήγγειλε ότι χρειάστηκε να παρέμβει το προσωπικό της UEFA για να αποτρέψει το προσωπικό ασφαλείας του γηπέδου από το να διώχνει τα μέσα ενημέρωσης που μαγνητοσκοπούσαν όσα γίνονται καθώς χρησιμοποιούνταν δακρυγόνα.

Ο Ίαν Μπερν βουλευτής του Βρετανικού Εργατικού κόμματος και μέλος του κοινοβουλίου από το 2019 ανέφερε στο τουίτερ ότι: «Μόλις βίωσα μια από τις χειρότερες εμπειρίες στη ζωή μου. Φρικιαστική ασφάλεια και οργάνωση που θέτει σε κίνδυνο ζωές. Προσευχόμασταν να μην τραυματιστεί κανένας οπαδός λόγω της επαίσχυντης έλλειψης οργάνωσης και εξειδίκευσης»

I’ve just endured one of the worst experiences in my life.

Horrendous security and organisation putting lives at risk @UEFAcom.

Shambolic and I pray no fans have been injured because of the disgraceful lack of organisation & expertise. — lan Byrne MP (@IanByrneMP) May 28, 2022

«Ανεπαρκής διαχείριση/ασφάλεια απ'την UEFA. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Γιατί η πύλη Z είναι ακόμα κλειστή;», αναρωτιόταν ο Τζιμ Μπέγκλιν, Ιρλανδός πρώην ποδοσφαιριστής και νυν σχολιαστής των RTÉ, CBS Sports, BT Sport., καταγγέλλοντας επίσης ότι, «η χθεσινή βραδιά μετά τον αγώνα ήταν ό,τι πιο τρομακτικό έχω ζήσει. Οργανωμένες συμμορίες άρχισαν να κλέβουν θαυμαστές που αποχωρούσαν. Περάσαμε μέσα από ένα επικίνδυνο πλήθος στο δρόμο μας προς το Μετρό. Δεν φάνηκε ούτε ένας αστυνομικός. Έγινα μάρτυρας τόσων επιθέσεων ενέδρας σε ανυποψίαστους παρευρισκόμενους. Κατακριτέο για την UEFA».

Ο Ρόμπι Φάουλερ που βρέθηκε στο Παρίσι, αναφέρει ότι: «απόλυτα χαοτική διοργάνωση χθες το βράδυ, και χωρίς αμφιβολία ο πόντος που μπήκε εδώ θα συνεχιστεί, οπαδοί να έχουν δεχθεί δακρυγόνα, μικροί και μεγάλοι να λυγίζουν, οπαδοί να περιμένουν για ώρα, ο γιος μου και η οικογένειά μου βρέθηκαν εκεί στη μέση, τα είδαν όλα, ειλικρινά τρομοκρατημένοι βλέποντάς τα να ξεδιπλώνονται».