Οι Μαρσέλο και Μόντριτς έβλεπαν το χρόνο του μεγάλου τελικού να τελειώνει, αγωνιούσαν για το σφύριγμα της λήξης και μετά την τρομερή αγωνία τους, ξέσπασαν, με τον Βραζιλιάνο να βάζει τα κλάματα...

Η Ρεάλ για 14η φορά στην ιστορία της κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης με το τελικό 1-0 απέναντι στην Λίβερπουλ και αυτό ήταν το 25ο και ... αποχαιρετιστήριο τρόπαιο για τον Μαρσέλο που αποχωρεί έπειτα από 15 χρόνια στο κλαμπ.

Ο Βραζιλιάνος, μαζί με τον Λούκα Μόντριτς, είχαν την μεγαλύτερη αγωνία στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης του περασμένου Σαββάτου.

Ο πολύπειρος αριστερός μπακ ξέσπασε τρέχοντας με χαμόγελο και λίγο και λίγο αργότερα έβαλε τα κλάματα στο χορτάρι, κρύβοντας με τη μπλούζα το πρόσωπό του.

