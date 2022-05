Την ώρα που ένας οπαδός της Λίβερπουλ είχε χτυπήσει το barcode του εισιτηρίου του για να περάσει κανονικά στο «Σταντ ντε Φρανς», ένας αστυνομικός έριξε δακρυγόνα με κατεύθυνση το πρόσωπο του άτυχου φίλου των «Reds».

Επεισόδια και σκηνές χάους διαδραματίστηκαν στο «Σταντ Ντε Φρανς» λίγο πριν την καθυστερημένη έναρξη του τελικού του Champions League. Εξω από το γήπεδο υπήρξαν συμπλοκές έξω από ορισμένες θύρες μεταξύ της αστυνομίας και των οπαδών της Λίβερπουλ, καθώς δεκάδες οπαδοί του αγγλικού συλλόγου προσπάθησαν να μπουκάρουν στις κερκίδες χωρίς να έχουν εισιτήριο στα χέρια τους, επιχειρώντας να κάνουν το γνωστό «ντου».

Χαρακτηριστικό είναι ένα βίντεο που απεικονίζει τους φίλους της Λίβερπουλ να σπάνε τα τουρνικέ και να εισβάλουν στο γήπεδο, ξεφεύγοντας από τις αρχές, με την αστυνομία να κάνει χρήση σπρέι πιπεριού σε φιλάθλους της Λίβερπουλ που περίμεναν στην ουρά για να εισέλθουν στο γήπεδο.

Το πιο τρομακτικό απ' όλα όμως είναι η εικόνα ενός φίλου της Λίβερπουλ, ο οποίος χτύπησε κανονικά το barcode του εισιτηρίου του για να περάσει κανονικά στο «Παρκ ντε Φρενς», αλλά εκείνη τη στιγμή ένας αστυνομικός έριξε δακρυγόνα με κατεύθυνση το πρόσωπο του άτυχου φίλου των «Reds».

I mean seriously… what is this?



Fans literally just walking through a gate to scan their tickets and this happens? It makes no sense… pic.twitter.com/WDmgisLMST