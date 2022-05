Η Λίβερπουλ με επίσημη ανακοίνωση έκανε κάλεσμα στους οπαδούς της να συμπληρώσουν φόρμα με τις μαρτυρίες τους από το χάος που επικράτησε έξω από το «Σταντ ντε Φρανς» πριν τον τελικό του Champions League.

Η γαλλική κυβέρνηση και η UEFA έριξαν τις ευθύνες για το χάος που επικράτησε στο «Σταντ ντε Φρανς» πριν τον τελικό του Champions League στους οπαδούς της Λίβερπουλ. Αποτέλεσμα του χαμού που επικράτησε ήταν 2.700 οπαδοί της Λίβερπουλ που ταψίδεψαν στο Παρίσι για να δουν τον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης να μείνουν εκτός γηπέδου, ενώ είχαν εισιτήρια.

Οι «Κόκκινοι» απάντησαν, καθώς με επίσημη ανακοίνωση τους καλούν τους οπαδούς τους να συμπληρώσουν φόρμα με τις μαρτυρίες τους από όσα βίωσαν στο Παρίσι.

H ανακοίνωση:

«Η Λίβερπουλ ζητά από τους υποστηρικτές που παρακολούθησαν τον τελικό του Champions League στο Παρίσι να συμπληρώσουν μια φόρμα σχολίων προκειμένου να υποστηρίξουν την έρευνα σχετικά με την επιχειρησιακή διαχείριση της διοργάνωσης.

Ο σύλλογος ζήτησε επίσημα μια επίσημη και διαφανή έρευνα για τα ζητήματα που αντιμετώπισαν οι οπαδοί εντός και γύρω από το Σταντ ντε Φρανς πριν και μετά την έναρξη.

Η φόρμα είναι προσβάσιμη στο διαδίκτυο εδώ και θα σταλεί επίσης μέσω email απευθείας στους υποστηρικτές που αγόρασαν εισιτήριο για το παιχνίδι.

Η Λίβερπουλ θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους τους θαυμαστές που αφιέρωσαν χρόνο για να συμπληρώσουν τη φόρμα και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους μαζί μας».

We are asking supporters who attended the UEFA Champions League final in Paris to complete a feedback form in order to support the investigation into the operational management of the event.