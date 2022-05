Η γαλλική Κυβέρνηση άλλαξε ρότα όσον αφορά στα όσα κάκιστα συνέβησαν έξω από το Stade de France στον τελικό του Champions League και τώρα δηλώνει την συμπόνοια της προς όσους είχαν εισιτήρια και δεν κατάφεραν να δουν το παιχνίδι...

Οι γαλλικές Αρχές σε πρώτο βαθμό είχαν βρει... εξιλαστήριο θέμα για όσα κωμικοτραγικά συνέβησαν, λέγοντας πως υπαίτιοι των επεισοδίων ήταν οι οπαδοί που καθυστέρησαν να φτάσουν στο γήπεδο και είτε είχαν πλαστά εισιτήρια, είτε δεν είχαν καθόλου και προσπαθούν να περάσουν τον έλεγχο παράνομα.

Η γαλλική Κυβέρνηση, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα βρετανικά Media, θα έχει συνάντηση εντός της ημέρας με τους επικεφαλείς του πλάνου της Αστυνομίας.

Σε αυτό το meeting θα διερευνηθεί γιατί σημειώθηκαν όλες αυτές οι άσχημες εικόνες με τα δακρυγόνα και την εισβολή οπαδών και γιατί δεν κατάφερε ο κόσμος να μπει κανονικά στο γήπεδο με ασφάλεια να δει τον τελικό...

The French government has said it regrets the Liverpool fans with genuine tickets were not able to watch the Champions League final in Paris.



This comes after they initially blamed fans for causing chaos. pic.twitter.com/yn6K03C4n6