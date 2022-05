H υπουργός αθλητισμού της Γαλλίας, Αμελί Ουντεά-Καστερά, ανακοίνωσε πως 2.700 οπαδοί της Λίβερπουλ που έμειναν εκτός γηπέδου στον τελικό του Champions League θα αποζημιωθούν από την UEFA.

Για το «φιάσκο» της διοργάνωσης του τελικού του Champions League στο «Σταντ ντε Φρανς» του Παρισιού τοποθετήθηκε η υπουργός αθλητισμού της Γαλλίας, Αμελί Ουντεά-Καστερά, η οποία έριξε το φταίξιμο για το χάος που προκλήθηκε στα πλαστά εισιτήρια των Άγγλων οπαδών και τα «ντου» των νεαρών από τα κιγκλιδώματα.

Αποτέλεσμα του χαμού που επικράτησε ήταν 2.700 οπαδοί της Λίβερπουλ που ταψίδεψαν στο Παρίσι για να δουν τον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης να μείνουν εκτός γηπέδου, ενώ είχαν εισιτήρια. Όπως προανήγγειλε η Γαλλίδα υπουργός οι οπαδοί που δεν μπήκαν στο «Σταντ ντε Φρανς», ενώ είχαν αγοράσει εισιτήριο θα αποζημιωθούν από την UEFA.

