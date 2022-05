Champions League: Ένας Κροάτης νικητής τα τελευταία 10 χρόνια!

Συνεχής είναι η παρουσία τουλάχιστον ενός διεθνούς Κροάτη στις ομάδες που κατέκτησαν το Champions League τα τελευταία δέκα χρόνια!

Συμμετέχει στα Μουντιάλ από το 1998, αλλά μεγαλύτερο επίτευγμά της αποτελεί η παρουσία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2018 (κόντρα στη Γαλλία).

Ο λόγος για την Εθνική Κροατίας η οποία έχει έναν εκπρόσωπό της (τουλάχιστον) νικητή του Champions League τα τελευταία 10 χρόνια!

Το 2013 ήταν ο Μάντζουκιτς (Μπάγερν Μονάχου), το 2014 ο Μόντριτς (Ρεάλ Μαδρίτης), το 2015 ο Ράκιτιτς (Μπαρτσελόνα), το 2016, 2017, 2018 οι Μόντριτς - Κόβασιτς (Ρεάλ Μαδρίτης), το 2019 ο Λόβρεν (Λίβερπουλ), το 2020 ο Πέρισιτς (Μπάγερν), το 2021 ο Κόβασιτς (Τσέλσι), το 2022 και πάλι ο Μόντριτς!

