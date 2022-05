Φλορεντίνο Πέρεθ: «Η υπόθεση Μπαπέ ξεχάστηκε»

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ λίγο μετά τη 14η «στέψη» της Ρεάλ Μαδρίτης ως Βασίλισσα της Ευρώπης έστειλε το μήνυμα του για την υπόθεση του... Μπαπέ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης λίγες μέρες μετά το «ναυάγιο» της υπόθεση Μπαπέ και την απόφαση του Κιλιλαν Μπαπέ να παραμείνει στην Παρί Σεν Ζερμέν πανηγύρισε την κατάκτηση του Champions League μέσα στο Παρίσι. Ο ισχυρός άνδρας των «Μερένγκες» έστειλε το μήνυμα του λίγο μετά τη στέψη της «Βασίλισσας» και έστειλε το μήνυμα του για τον Γάλλο σταρ.

«Η υπόθεση του Μπαπέ έχει ήδη ξεχαστεί. Η Ρεάλ κινείται πάντα για να έχει τους καλύτερους παίκτες. Ο Κουρτουά είναι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου και είναι πραγματικός... Μαδριλένος. Όπως λέει και ο Κάρλο Αντσελότι έχουμε στην ομάδα πραγματικούς Μαδριλένους και αυτό είναι πολύ σημαντικό», ανέφερε λίγο μετά την κατάκτηση του Champions League ο Φλορεντίνο Πέρεθ

🚨 Florentino Perez: “Courtois is the best goalkeeper in the world. That's why we bought him. He is also very Madridista. As Carlo Ancelotti says, we have Real Madrid players who identify as Madrididtas and that's very important.”