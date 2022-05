Ο Γκουαρδιόλα... απασφάλισε μετά την κριτική που δέχθηκε από τον Εβρά για τον αποκλεισμό της Μάντσεστερ Σίτι και του έδωσε «πληρωμένη» απάντηση.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έχει περάσει για τα καλά στην αντεπίθεση μετά τα «πυρά» που δέχθηκε για τον αποκλεισμό της Μάντσεστερ Σίτι στο Champions League και από το «στόχαστρό» του δεν ξέφυγε ούτε ο Πατρίς Εβρά.

Ο παλαίμαχος Γάλλος αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε επικρίνει τον Καταλανό για την έλλειψη προσωπικότητας που παρουσιάζουν οι ομάδες του, κριτική που δεν πέρασε απαρατήρητη από τον πρώην τεχνικό της Μπάγερν.

Σε αντίθεση όμως με την ήπια στάση που διατηρούσε στο παρελθόν σε ανάλογες περιπτώσεις, αυτή τη φορά ο Γκουαρδιόλα αποφάσισε να απασφαλίσει! Συγκεκριμένα, ο 51χρονος θυμήθηκε τον τελικό του Champions League το 2011, όταν οδήγησε τη Μπαρτσελόνα στη νίκη με 3-1 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Εβρά και έριξε.. σκληρή ατάκα.

«Όταν παίξαμε εναντίον τους δεν είδα τέτοιου είδους προσωπικότητα. Τους διαλύσαμε (με τη Μπαρτσελόνα) στον τελικό του Champions League κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ» ήταν η πληρωμένη απάντηση του Καταλανού.

Dimitar Berbatov and Patrice Evra said Pep Guardiola can't coach players with personality...



This was Pep's response 💀 pic.twitter.com/ftohiusan2