Η Σπάρτακ Μόσχας είχε όρεξη για αστεία μετά τον αποκλεισμό της Μάντσεστερ Σίτι από το Champions League.

Η Μάντσεστερ Σίτι μπορεί να έφτασε μέχρι τη πηγή αλλά νερό δεν ήπιε. Οι Πολίτες γνώρισαν την ήττα με 3-1 από τη Ρεάλ Μαδρίτης και με αυτόν τον τρόπο αποκλείστηκαν, γι' ακόμη μία χρονιά, από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Λίγο μετά το φινάλε του αγώνα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» η Σπάρτακ Μόσχας δημοσίευσε ένα tweet πικάροντας την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, για την αποτυχία της.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε τον ίδιο αριθμό τροπαίων Champions League με τη Μάντσεστερ Σίτι», αναφέρει το μήνυμα, ειρωνικά για το... ρεκόρ των δύο συλλόγων στη διοργάνωση. Από την άφιξη των επενδυτών από τα Εμιράτα το 2008, οι Πολίτες δεν έχουν καταφέρει ποτέ να κερδίσουν το Champions League. Την περασμένη σεζόν έφτασαν στον τελικό αλλά ηττήθηκαν από την Τσέλσι (1-0).

Από την άλλη, η Σπαρτάκ Μόσχας, δέκα φορές πρωταθλήτρια Ρωσίας, δεν έχει κατακτήσει ούτε αυτή το τρόπαιο, έχοντας φτάσει μόλις μία φορά σε ημιτελικό τη σεζόν 1990/91.

Can confirm that we have the same amount of UCL trophies as Manchester City.