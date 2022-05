Δεν ήταν λίγοι οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης, οι οποίοι πίστεψαν ότι η πρόκριση είχε χαθεί, με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν πριν το φινάλε από το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου». Επειτα όμως το μετάνιωσαν, αφού άκουσαν τους πανηγυρισμούς βγαίνοντας από το γήπεδο και επέστρεψαν για να δουν την παράταση.

Μέσα σε λίγα λεπτά η Ρεάλ Μαδρίτης τα έφερε τούμπα και στο τέλος κατάφερε να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό του Champions League, βγάζοντας εκτός θεσμού την Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα. Οι παίκτες του Κάρλο Αντσελότι δεν σταμάτησαν ποτέ να πιστεύουν στην πρόκριση, σε αντίθεση με μερικούς φίλους των «μερένγκες», οι οποίοι αποχώρησαν νωρίτερα από το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Για... κακή τους τύχη όμως, Ροντρίγκο και Μπενζεμά πέτυχαν τρία γκολ μαζί και πήραν από το χέρι την ομάδα τους, οδηγώντας την στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Βέβαια, όσοι αποχώρησαν στο 1-0 των Πολιτών, άκουσαν τους πανηγυρισμούς για τα γκολ του Ροντρίγκο και ξεκίνησαν να τρέχουν για να επιστρέψουν στις εξέδρες και να παρακολουθήσουν το υπόλοιπο του αγώνα. Οπως άλλωστε έκανε κι ένας πατέρας - οπαδός των Μαδριλένων μαζί με την κόρη του.

Bad night to have made an early escape from the Bernabéu pic.twitter.com/yXn3qPFM2i