Γκουαρδιόλα: «Είχαμε τον έλεγχο, ήμασταν εξαιρετικοί αλλά το θέμα είναι τα γκολ και σημείωσαν περισσότερα» (vid)

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν μπόρεσε να κρύψει την απογοήτευσή του για τον αποκλεισμό από το Champions League, τονίζοντας ωστόσο πως η Μάντσεστερ Σίτι ήταν ανώτερη στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.

Ο Καταλανός τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι ναι μεν παρουσιάστηκε συμβιβασμένος με τον αποκλεισμό από τη Ρεάλ Μαδρίτης στα ημιτελικά του Champions League, ωστόσο δεν μπόρεσε να κρύψει την απογοήτευσή του.

Μάλιστα, στις δηλώσεις που πραγματοποίησε μετά το τέλος του αγώνα, ο Γκουαρδιόλα τόνισε ότι η ομάδα του είχε τον έλεγχο σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, ασχέτως αποτελέσματος.

«Για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα είχαμε τον έλεγχο. Παίξαμε καλά, είχαμε μια πολύ καλή ευκαιρία με τον Τζακ Γκρίλις. Είναι αλήθεια ότι μας απείλησαν και στο τέλος έπαιζαν με τέσσερις επιθετικούς και τον Έντερ Μιλιτάο μπροστά. Πριν από το πρώτο γκολ δεν πιεστήκαμε από τη Ρεάλ. Το έχουν κάνει πολλές φορές στο παρελθόν, όμως δεν αισθανθήκαμε αποσβολωμένοι. Όταν παίξαμε καλύτερα, έκαναν την ανατροπή.

Έχω υποστεί κι άλλες σκληρές ήττες στο Champions League, όπως από την Τσέλσι όταν ήμουν στην Μπαρτσελόνα. Ήμασταν πολύ κοντά. Στο 1ο ημίχρονο ήταν δύσκολο για εμάς, αλλά στο 2ο βελτιωθήκαμε. Στο τέλος δεν είχαμε τον έλεγχο Πρέπει να σηκώσουμε τα κεφάλια των παικτών. Αυτό συμβαίνει στον αθλητισμό, το αίσθημα ότι είσαι πολύ κοντά στην επιτυχία. Μετά έκαναν το 2-1, σκόραραν με πέναλτι και τέλος. Μόνο που στο τέλος ήμασταν εξαιρετικοί. Το θέμα είναι τα γκολ και σημείωσαν περισσότερα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γκουαρδιόλα στη συνέντευξη Τύπου.

