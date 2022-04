Τα αφεντικά της Λίβερπουλ θέλουν από τώρα να μιλήσουν με τον Γιούργκεν Κλοπ για την ανανέωση του συμβολαίου του και να τον κρατήσουν όσο περισσότερο μπορούν στο «Άνφιλντ»!

Και πως να τον αφήσουν να τους φύγει; Ή, πώς να μην κάνουν τα πάντα για να τον κρατήσουν... για μια ζωή στην ομάδα με όσα έχει κάνει, όσα έχει πετύχει, αλλά και τον δεσμό που έχει με τον κόσμο και τους παίκτες;

Η FSG, όπως αναφέρουν οι Times, θέλει άμεσα να ξεκινήσει τις συζητήσεις με τον Γιούργκεν Κλοπ για την ανανέωση του τρέχοντος συμβολαίου που λήγει το 2024.

Η ομάδα βρίσκεται μπροστά σε ένα ιστορικό quadruple έχοντας αποδείξει φέτος πως είναι απόλυτη δύναμη στο αγγλικό ποδόσφαιρο και ο Kloppo έχει αλλάξει όλη την σύγχρονη ιστορία του κλαμπ, από την πρώτη κιόλας ημέρα που ανέλαβε.

Ο Μάικ Γκόρντον, πρόεδρος της Fenway Sports Group, έχει ιδιαίτερη σχέση με τον Γερμανό κόουτς και θέλει να τον πείσει για να συνεχίσουν οι δύο πλευρές για πολλά χρόνια μαζί. Μάλιστα, ο επικεφαλής της FSG ήταν παρών στο «Άνφιλντ» στον πρώτο ημιτελικό με την Βιγιαρεάλ.

🚨 BREAKING: Liverpool are looking to accelerate talks to extend Jürgen Klopp’s contract after he indicated that he would be open to remaining at Anfield beyond 2024. #awlive [@_pauljoyce] pic.twitter.com/aKiGODIL4p