H γυναικεία ομάδα της Mπαρτσελόνα συνέτριψε με 5-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γιόχαν Κρόιφ» και πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος έξι αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση του.

Μόνο ντέρμπι δεν ήταν το «clasico» ανάμεσα στη Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 24η αγωνιστική της Primera Division Γυναικών. Οι «Μπλαουγκράνα» συνέτριψαν με 5-0 τις Μαδριλένες στο «Γιόχαν Κρόιφ» και έστησαν... πάρτι για τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος, έξι αγωνιστικές πριν από το τέλος.

Η κάτοχος της Χρυσής Μπάλας και αρχηγός της «Μπάρτσα» Αλεξία Πουτέγιας σκόραρε δις στο τέλος του πρώτου μέρους (41' - 43'), ενώ στο δεύτερο μέρος οι Πάτρι Γκιχάρο, Χένι Ερμόσο και Μπάμπετ Πέτερ με αυτογκόλ διαμόρφωσαν το επιβλητικό 5-0. Οι πτρωταθλήτριες μετρούν 24 νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές, ενώ ο συντελεστής τερμάτων τους είναι 136-6! Αυτός ήταν ο έβδομος τίτλος από το 2011-2012 για τις πρωταθλήτριες Ευρώπης, οι οποίες αντιμετωπίζουν τη Ρεάλ και στα προημιτελικά του Champions League.

