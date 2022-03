Τσιμίκας: «Θα δώσουμε τα πάντα για να κατακτήσουμε όλα τα τρόπαια»

Αισιόδοξος για την πορεία της ομάδας του αλλά και για την κατάκτηση περισσότερων τίτλων εμφανίστηκε ο Κώστας Τσιμίκας, μετά το τέλος του νικηφόρου αγώνα με τη Νόριτς.

Με τον Κώστα Τσιμίκα βασικό, η Λίβερπουλ έκανε το 13/15 και πανηγύρισε τέταρτη νίκη σε ισάριθμους αγώνες κόντρα στη Νόριτς των Γιαννούλη-Τζόλη (2-1), παίρνοντας έτσι το εισιτήριο για τους «8» του FA Cup για πρώτη φορά επί Γιούργκεν Κλοπ.

Τα δύο τέρματα που σημείωσαν οι «Reds» με τον Τάκι Μιναμίνο, ξεκίνησα από τα πόδια του Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος συνέχισε τις θετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Λίβερπουλ, τη φετινή σεζόν.

Μετά το τέλος του αγώνα με τα «καναρίνια» ο 25χρονος Έλληνας διεθνής μπακ μίλησε για την πρόκριση της ομάδας του, το οικογενειακό κλίμα στην ομάδα αλλά και για την «δίψα» που υπάρχει για την κατάκτηση περισσότερων τροπαίων.

«Αξίζαμε τη νίκη. Το ομαδικό πνεύμα είναι το πιο σημαντικό. Παλεύουμε ο ένας για τον άλλον. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα σε μια ποδοσφαιρική ομάδα. Πάντα δίνουμε τα πάντα σε κάθε παιχνίδι που παίζουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να παίζεις καλά», ανέφερε αρχικά ο Τσιμίκας στο BBC και συνέχισε λέγοντας:

Ελπίζουμε ότι θα πανηγυρίσουμε όλα τα τρόπαια. Θα πάμε για όλα. Θα δώσουμε τα πάντα για να κατακτήσουμε τα πάντα. Ακόμα και με 10 αλλαγές παίζουμε για τον ίδιο στόχο, να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που τα έδωσαν όλα».

Πριν από μερικές ημέρες, ο Κώστας Τσιμίκας πανηγύρισε τον πρώτο του τίτλο με τη Λίβερπουλ κι έγινε μόλις ο 3ος Έλληνας που κατακτά κούπα στο Νησί, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο πάρτι και μπορεί να καμαρώνει για το γεγονός πως είναι και εκείνος κομμάτι μίας ακόμα υπέροχης ποδοσφαιρικής ιστορίας στο βιβλίο των «Reds».

