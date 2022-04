Ενας «μεθυσμένος» οπαδός της Κολωνίας κατάφερε με κάποιο τρόπο να μπει στην «Allianz Arena», όταν όλοι οι οπαδοί της Μπάγερν Μονάχου είχαν αποχωρήσει και να πανηγυρίσει τον αποκλεισμό των Βαυαρών.

Η Βιγιαρεάλ του Ουνάι Έμερι έγραψε ακόμα μια χρυσή ευρωπαϊκή σελίδα στην ιστορία της, καθώς μετά τη Γιουβέντους απέκλεισε και τη Μπάγερν Μονάχου, μέσα στην «Allianz Arena» και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Champions League.

Ήταν μια βραδιά γεμάτη δράμα και μάλιστα μετά τη λήξη της αναμέτρησης η δράση συνεχίστηκε, καθώς ένας μεθυσμένος οπαδός της Κολωνίας εισέβαλε με κάποιο τρόπο στον αγωνιστικό χώρο και άρχισε να τραγουδάει για την ομάδα του.

Βέβαια, στην προσπάθειά του να κατέβει στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της Μπάγερν από την εξέδρα, τραυματίστηκε στο πόδι του. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν αρκετό για να σταματήσει τους πανηγυρισμούς.

In bizarre scenes at the Arena, a drunk FC Köln fan (yes, FC Köln) has just invaded the (very empty) pitch. It took him a while but he got there. pic.twitter.com/FCwjWUvwcS