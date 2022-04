Έκπληκτος έμεινε ο Πεπ Γκουαρδιόλα όταν άκουσε από ρεπόρτερ να του αναφέρει την αποκάλυψη που έκανε λίγα λεπτά νωρίτερα ο Φερναντίνιο για την αποχώρησή του από τη Σίτι το προσεχές καλοκαίρι.

Ο Καταλανός προπονητής των «πολιτών» δεν γνώριζε τις προθέσεις και τις σκέψεις του Βραζιλιάνου χαφ που δεν έχει διάθεση να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τον σύλλογο του Μάντσεστερ και θα ρίξει τους τίτλους τέλους έπειτα από εννέα χρόνια.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του επαναληπτικού με την Ατλέτικο, ο Πεπ εξεπλάγην ακούγοντας από δημοσιογράφο να του αποκαλύπτει όσα είχε πει ο Φερναντίνιο και αρκέστηκε να δηλώσει: «Μου μεταφέρατε τα νέα... Θα δούμε τι θα γίνει μέχρι το καλοκαίρι».

Pep Guardiola’s reaction to finding out Fernandinho is leaving the club at the end of the season. 🤣🤣 pic.twitter.com/YCcq5tvPzR