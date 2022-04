Πριν από μόλις έναν χρόνο σκόραρε απλά στην Championship με τη φανέλα της Μπόρνμουθ. Και τώρα «καρφώνει» τις Αταλάντα, Γιουβέντους, Μπάγερν και προκαλεί φόβο στην Γιουνάιτεντ. Ο Αρνάουτ Ντανζούμα είναι ευγνώμων με την πορεία της καριέρας του...

Σε 9 φετινά παιχνίδια στο Champions League, ο Αρνάουτ Ντανζούμα έχει καταφέρει να σκοράρει 6 φορές με τη φανέλα του «κίτρινου υποβρυχίου» και να γίνει πλέον ο κορυφαίος γκολτζής του συλλόγου στην ιστορία της παρουσίας του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Ο Ολλανδός έχει συμμετοχή σε 18 τέρματα την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο με 14 δικά του γκολ και 4 ασίστ, όντας εξτρέμ και σε πιο δεύτερη φάση επιθετικός. Οι επιδόσεις του βοηθούν την Βιγιαρεάλ να διεκδικεί ευρωπαϊκή θέση στη φετινή LaLiga, αλλά και φυσικά να πραγματοποιεί αξιοπρόσεκτη πορεία στο ανώτερο επίπεδο διασυλλογικού ποδοσφαίρου μέχρι αυτή τη στιγμή...

Ενδεχομένως ο Ντανζούμα να είναι από τους λίγους που μπορεί να δηλώσει πως ακόμα και εν μέσω πανδημίας, εκείνος βρήκε τον πραγματικό εαυτό του. Αν και θ' αναφέρεται στον ποδοσφαιρικό εαυτό, παρ' όλα αυτά, θεωρεί ότι βγήκε κερδισμένος από το χρονικό διάστημα που διήρκησε ο κορονοϊός και τον βρήκε στην Αγγλία να παίζει με τη φανέλα της Μπόρνμουθ.

«Θεωρώ ότι αν δεν είχα βρεθεί στην Championship για να πάρω εμπειρίες από εκεί και να ωριμάσω, δεν θα ήμουν ο παίκτης που είμαι και δεν θα βρισκόμουν εδώ που βρίσκομαι» είχε δηλώσει σε συνέντευξή του.

Πριν από ακριβώς έναν χρόνο βρισκόταν στο τρομερά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου και σκόραρε απέναντι στην Μπλάκμπερν και τώρα έχει δώσει προβάδισμα πρόκρισης στην Βιγιαρεάλ απέναντι στην μεγάλη, Μπάγερν Μονάχου, ενόψει των ημιτελικών του Champions League. Και μετά τα μαθήματα στην Championship, τώρα απολαμβάνει τη συνεργασία του με τον Ουνάι Έμερι.

«Σας διαβεβαιώ ότι ο Έμερι είναι μάστερ της τακτικής. Πάντα το πλάνο του δείχνει να λειτουργεί άψογα και πάντα έχει το σωστό πλάνο για να εφαρμόσουμε στο γήπεδο» είπε με περίσσια αυτοπεποίθηση και χαμόγελο λίγο μετά το 1-0 επί των Βαυαρών το βράδυ της Τετάρτης. Και αυτή η συνύπαρξη με τον Ισπανό κόους, τον βελτιώνει ακόμα περισσότερο.

