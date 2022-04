Η Λίβερπουλ φιλοξενείται από την Μπενφίκα και ένα καλό σκορ στη Λισαβόνα θα επιτρέψει στους «κόκκινους» να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο το αγγλικό ρεκόρ της παρουσίας σε ημιτελικούς Champions League.

Αφού ξεπέρασαν το εμπόδιο της Ίντερ στους «16», οι Πρωταθλητές Ευρώπης του 2019 θέλουν να βγουν νικητές και από την κόντρα με την Μπενφίκα, την οποία η κλήρωση έφερε αντιμέτωπη με το κλαμπ του λιμανιού.

Η Λίβερπουλ, εφόσον καταφέρει να περάσει στους «8» του φετινού Champions League θα έχει ισοφαρίσει το απόλυτο ρεκόρ αγγλικής ομάδας με τις περισσότερες παρουσίες στη φάση των «4» του τουρνουά!

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι η κάτοχος της καλύτερης επίδοσης έχοντας φτάσει στα ημιτελικά 12 φορές, με αυτές τις πορείες στ' αστέρια να είναι κάτι... πολύ μακρινό για τους «κόκκινους διαβόλους».

📊 STAT: Jürgen Klopp is aiming to help Liverpool reach a record-equalling 12th Champions League/European Cup semi-final, which would tie Manchester United’s current record for an English club in the competition. #awlive [lfc]

