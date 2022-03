Είναι εκείνος που είπε στον Μιλιτάο ότι μπορεί να τα καταφέρει και ότι δεν πρέπει να τα παρατήσει. Είναι εκείνος που έχει από κοντά τον Καμαβινγκά. Η Ρεάλ έκανε μεγάλο δώρο στον εαυτό της με τον Νταβίντ Αλάμπα το περασμένο καλοκαίρι.

Ο πανηγυρισμός του με την πλαστική καρέκλα την οποία πήρε από τους stewards στο σημείο που πανηγύριζαν οι «μερένγκες» το τρίτο γκολ του Μπενζεμά, έγινε viral. Όπως επίσης και το αλματάκι με το οποίο πρόλαβε να διαβάσει τη φάση που εξελισσόταν λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, προκειμένου να βγάλει οφσάιντ τον Μπαπέ.

Ο Νταβίντ Αλάμπα είναι ένα από τα καλύτερα δώρα που έχει κάνει η Ρεάλ στο ρόστερ της και μάλιστα, το πήρε με φαντεζί περιτύλιγμα και κορδέλα από την Μπάγερν Μονάχου, δίχως να πληρώσει ούτε ευρώ! Κι ενώ στην Παρί... ίσως και να καταριούνται την ώρα και τη στιγμή που υπέγραψαν με τον Σέρχιο Ράμος που έχει παίξει 5 ματς από το περασμένο καλοκαίρι, ο Αυστριακός αμυντικός στη «βασίλισσα» έχει «κουμπώσει» σε τρομερό βαθμό.

H προσφορά του είναι δύσκολα συγκρίσιμη. Και πορεύεται ολοταχώς προς την κατάκτηση του 10ου διαδοχικού πρωταθλήματος της καριέρας του κι άλλαξε ομάδα!

One of the Real Madrid’s best signings in recently history!



Muchas gracias @David_Alaba🇦🇹⚪️🐐 pic.twitter.com/IX3WPAembr — Madrid Zone (@theMadridZone) March 9, 2022

Alaba with the chair 😂 pic.twitter.com/2TrpXwTDnk — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 9, 2022

Τρομερό δίδυμο με Μιλιτάο

Ο Αλάμπα «κόλλησε» με τον Μιλιτάο και αμφότεροι στα μετόπισθεν έχουν αναδειχθεί σε... θηρία από τα οποία μόνο όφελος έχει η Ρεάλ Μαδρίτης τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Ο Αυστριακός που έβαλε τέλος στη θητεία του στην Μπάγερν το περασμένο καλοκαίρι και αναζήτησε μια νέα πρόκληση, εξ αρχής φανερώνει πως όχι μόνο δεν επαναπαύεται, αλλά αναδεικνύεται σε έναν εκ των κορυφαίων στην Ευρώπη στη θέση του.

Το τάκλιν που κάνει στον Κιλιάν Μπαπέ την τελευταία στιγμή πέφτοντας στα πόδια του Γάλλου και βρίσκοντας τη μπάλα για να την κοντράρει και να περάσει ο στιγμιαίος κίνδυνος για τα καρέ του Κουρτουά, είναι απλά μια από τις πολλές αποδείξεις που καταθέτει κάθε φορά ο Αλάμπα. Και ο Αντσελότι ασφαλώς τρίβει τα χέρια του. Δεν βρίσκεις εύκολα τέτοιον αμυντικό, δίχως να πληρώσει η ομάδα σου στο μεταγραφικό παζάρι.

Η σχέση τους με τον Μιλιτάο έχει προκαλέσει θετικότατο αντίκτυπο στη συνεργασία τους στο χορτάρι και μάλιστα, όταν ο Βραζιλιάνος φοβήθηκε πως δεν θα μπορούσε να συνεχίσει στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους της ρεβάνς με την Παρί, ο Αλάμπα ήταν εκεί να τον σηκώσει, να του φωνάξει πως δεν θα πρέπει να τα παρατήσει κι αμέσως όλα έγιναν όπως έπρεπε.

Alaba with this tackle saved the game this guy is the best defender in the world, what a beast pic.twitter.com/hmGG3i289W — ali (@tcourtois1ii) March 9, 2022

Alaba and then Militao with the chair lmfao whyyy😂😂 pic.twitter.com/fDPdgv0J5h — A Y A 🇱🇧🇺🇦 (@TK8AYA) March 10, 2022

Κι όταν δεν σηκώνει καρέκλες, σέβεται τον αντίπαλο

Είναι από τα πιο καλά παιδιά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο Αυστριακός ποδοσφαιριστής κάθε φορά φροντίζει ώστε να μην είναι εκείνος αιτία κάποιου καυγά. Φαίνεται πως έχει καταφέρει ν' αποβάλει τα μικρά στοιχεία του ενός πιο κακού εαυτού που λίγο – πολύ όλοι έχουμε μέσα μας και ο καθένας μετά δουλεύει για να το εξαφανίσει αυτό.

Μετά τον θρίαμβο της Ρεάλ το βράδυ της Τετάρτης, ο Αλάμπα πρόλαβε και είπε δυο κουβέντες στον λυπημένο Κιλιάν Μπαπέ, αγκαλιάζοντάς τον και κρατώντας για λίγο κοντά του. Το είχε κάνει το 2020 και με τον Νεϊμάρ, με τον οποίο έχουν αναπτύξει πολύ καλή φιλική σχέση. Το έχει κάνει και με τον Λιονέλ Μέσι μετά τον διασυρμό της Μπαρτσελόνα από τους Βαυαρούς με το 8-2.

Δεν παραλείπει κάθε φορά να αγκαλιάσει και τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με τον οποίο έχουν περάσει πολλά. Και τώρα δείχνει να έχει πάρει από κοντά και τον Εντουάρντο Καμαβινγκά. Αν και με όλους έχει εξαιρετική σχέση. Ο Νταβίντ Αλάμπα εθεάθη σε πρόσφατο ματς της Ρεάλ να πειράζει τον 19χρονο χαφ και να του ρίχνει... σφαλιάρες, φυσικά σε φιλικό ύφος, με τους δυο τους να χαμογελούν και ν' αγκαλιάζονται.

As soon as the game ended, Alaba went to speak with Mbappé and then celebrated later. pic.twitter.com/hVyNwttu6n — Madristagram (@madristagram) March 11, 2022

Friends and rivals, Alaba is always a good man. 🇦🇹❤️ pic.twitter.com/73X1BG5qP1 — JK (@KimmichEra) March 11, 2022

You gotta love the friendship of Alaba and Camavinga 🤍😂 pic.twitter.com/ZJTxzb1GHR — C ☻ (@ChronozRM) March 5, 2022