Η τρέλα από το τρίτο γκολ του Μπενζεμά που έφερε ολοκληρωτικά τα πάνω - κάτω στον επαναληπτικό με την Παρί, έκανε τους Μιλιτάο και Αλάμπα να πανηγυρίζουν με μια πλαστική καρέκλα στα χέρια κοντά στην εξέδρα!

Οι «μερένγκες» πάτησαν τους Παριζιάνους σε μια αναμέτρηση που είχε χαρακτήρα επίδειξης δύναμης, εμπειρίας και φανέλας από πλευράς Ρεάλ, η οποία με το τελικό 3-1 ανέτρεψε το εις βάρος της 1-0 του πρώτου ματς και πέρασε στα προημιτελικά του Champions League.

Όταν ο Μπενζεμά ολοκλήρωσε το προσωπικό του σόου με το τρίτο γκολ που ήρθε με απίθανο πλασέ στην κίνηση με το εξωτερικό φάλτσο από λανθασμένη προσπάθεια του Μαρκίνιος να διώξει, οι Μιλιτάο και Αλάμπα πανηγύρισαν... με ό,τι βρήκαν μπροστά τους.

Έχοντας φτάσει κοντά στην εξέδρα στη γραμμή του πλάγιου άουτ από την πλευρά των πάγκων, οι δύο ποδοσφαιριστές βρήκαν πλαστικές καρέκλες και τις σήκωναν στον αέρα εν μέσω παροξυσμού!

David Alaba celebrated Benzema's hattrick with a ... chair?! 😂 pic.twitter.com/ajJImLjtnU

Don’t you sit in our chair! pic.twitter.com/lmJAMyM8UD