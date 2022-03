Ο Νταβίντ Αλάμπα, πέρα από τους τρελούς πανηγυρισμούς με την καρέκλα, πιστώνεται και το γεγονός πως δεν μέτρησε το δεύτερο γκολ του Μπαπέ στο «Μπερναμπέου», έχοντας προλάβει να μελετήσει τη φάση που εξελισσόταν.

Στο 54ο λεπτό του πρόσφατου, εντυπωσιακού επαναληπτικού της Παρί με την Ρεάλ για τους «16» του Champions League, η ομάδα του Ποτσετίνο βρήκε δεύτερο γκολ με τον Μπαπέ και θα μπορούσε κάπου εκεί να έχει τελειώσει η υπόθεση πρόκριση.

Όχι όμως, όσο υπήρχε ο Νταβίντ Αλάμπα και πρόλαβε να διαβάσει τη φάση. Ο πολύπειρος αμυντικός είδε τον Γάλλο, έκανε το αλματάκι για να βγάλει τον Μπαπέ εκτεθειμένο κι εκείνος παρά την υπέροχη ντρίμπλα στον Κουρτουά και το γκολ, είχε βρεθεί πλέον σε θέση οφσάιντ...

I didn’t even realize Alaba did this. It was a good run from Mbappé, Alaba did him with his step up. pic.twitter.com/AjSzxJ94eT