Άξιοι Μπενζεμά και Μόντριτς. Η Παρί έχασε τ' αυγά και τα πασχάλια στο «Μπερναμπέου». Ο Καμαβινγκά, όμως, για 37' έδειξε πως είναι το μέλλον της Ρεάλ για τον απόλυτο έλεγχο στο χώρο του κέντρου.

Σύμφωνοι. Ο Μόντριτς είναι αδιανόητα ποιοτικός όσα χρόνια κι αν περάσουν. Σύμφωνοι και για τον Καρίμ Μπενζεμά. Χατ-τρικ και μάλιστα το τρίτο γκολ με ένστικτο, με απίστευτη κίνηση, με θαυμάσιο τελείωμα με το εξωτερικό φάλτσο. Ένας ποδοσφαιριστής που ειλικρινά έχει πάρει «φωτιά» φέτος και οδηγεί τη Ρεάλ αρχικά προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος κι έπειτα την έχει στείλει προς το παρόν στα προημιτελικά του Champions League.

Τον Εντουάρντο Καμαβινγκά, όμως, τον είδε κανείς; Αυτό το παιδί που πέρασε στη θέση του Τόνι Κροος λίγο πριν τη μια ώρα παιχνιδιού στον επαναληπτικό με την Παρί. Ο Γερμανός έχοντας προπονηθεί κανονικά μονάχα την παραμονή της αναμέτρησης με τους Γάλλους έχοντας ξεπεράσει τραυματισμό, δεν ήταν έτοιμος για 90λεπτο.

Ο Κάρλο Αντσελότι εμπιστεύθηκε τον 19χρονο χαφ σε ένα τόσο κρίσιμο ματς, με το σκορ ακόμα στο 1-0 για την Παρί και ο Καμαβινγκά είχε ψυχραιμία και μυαλό που προκάλεσαν έκπληξη.

Αυτό που χρειαζόταν η Ρεάλ Μαδρίτης τη στιγμή που ο Γάλλος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Μπορεί ν' αποχώρησε το μυαλό του Τόνι Κροος από το χορτάρι και τις προσπάθειες της Ρεάλ, όμως, στη θέση του πέρασε ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο ο Κάρλο Αντσελότι ήξερε ακριβώς γιατί τον εμπιστεύθηκε.

Οι μεταβιβάσεις του Εντουάρντο Καμαβινγκά, είτε αφορούσαν παίκτες που βρίσκονταν κοντά του, είτε ο νεαρός επέλεγε ν' αλλάξει πλευρά και ν' ανοίξει το οπτικό του πεδίο για να χρησιμοποιήσει τις πλευρές, ήταν σχεδόν τέλειες. Και το σχεδόν μπαίνει διότι το Wyscout αποτυπώνει ότι οι απλές μεταβιβάσεις του ήταν 14/13 με 93% επιτυχία και οι μακρινές έφτασαν στο 80%, επιχειρώντας 5 και ολοκληρώνοντας σωστά τις 4 εξ αυτών.

Το heatmap του Καμαβινγκά με την Παρί από το Wyscout σε κάτι περισσότερο από μισή ώρα συμμετοχής

Οι μακρινές μεταβιβάσεις του Καμαβινγκά με την Παρί από το Wyscout

Ο Κάρλο Αντσελότι αναφέρθηκε στον Καμαβινγκά στη λήξη της αναμέτρησης και έδειξε πως γνώριζε πολύ καλά τι να πάρει από τον παίκτη του και σε ποιο σημείο του αγώνα τον έριξε στη «μάχη». «Έβαλε στο παιχνίδι όλη την ενέργειά του, σε ένα χρονικό σημείο που η Παρί πλέον άρχισε να ξεμένει και να μην μπορεί να σκεφτεί καθαρά. Και αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ».

Ακόμα κι όταν ο 19χρονος είχε πολλά κορμιά αντιπάλων γύρω του, είτε θα άφηνε τη μπάλα αμέσως κάπου κοντά του, είτε θα είχε την ταχύτατη σκέψη και την ψυχραιμία να ντριμπλάρει ακόμα και τον Νεϊμάρ και να κερδίσει φάουλ για να διατηρήσει την Ρεάλ στο μισό γήπεδο της Παρί.

«Έμαθα από τους Κροος και Μόντριτς και ακόμα μαθαίνω από εκείνους κάθε μέρα. Γενικότερα φροντίζω να παίρνω μαθήματα απ' όλους τους συμπαίκτες μου γιατί όλοι οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι κάθε φορά που θα χρειαστεί να βοηθήσουμε την ομάδα» έχει δηλώσει ο Καμαβινγκά και φαίνεται πως ο συνδυασμός ποδοσφαιρικής ποιότητας και ορθής νοοτροπίας, τον καθιστούν ένα «διαμάντι».

Κάτι παραπάνω από... hot prospect. Στα 19 του βρίσκεται στο κορυφαίο επίπεδο. Και ίσως καταφέρνει ώστε να μην ασχολείται συνεχώς ο κόσμος μαζί του για να πέσει επιπλέον βάρος στους ώμους του. Ο μικρός – που έμοιαζε... στεγνός, δίχως καν να έχει ιδρώσει στο φινάλε του ματς – έδειξε σε κρίσιμο σημείο, σε κρισιμότατο ευρωπαϊκό ματς με την πρόκριση να διακυβεύεται, πως τα δύσκολα ίσως και να είναι ππολύ απλά στο μυαλό του.

