Η Παρί Σεν Ζερμέν γι’ ακόμη μια φορά επιβεβαίωσε την ηττοπάθειά της, λύγισε στην «επιστημονική» πίεση της Ρεάλ και απέδειξε ότι τα χρήματα δεν παίζουν μπάλα στο χορτάρι.

Στα πρώτα 60 λεπτά του αγώνα, η Παρί Σεν Ζερμέν ήταν η απόλυτη κυρίαρχος του αγώνα με πρωταγωνιστή τον Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος έστειλε τρεις φορές την μπάλα στα δίχτα, αλλά μόνο ένα γκολ μέτρησε. Από την άλλη όμως η Ρεάλ είχε τον δικό της Γάλλο, τον Καρίμ Μπενζεμά ο οποίος με το χατ-τρικ που πέτυχε, πήρε στην πλάτη του τους «μερένγκες» και τους οδήγησε σε αδιανόητη ανατροπή. Με αυτόν τον τρόπο η Παρί αποχαιρέτησε γι' ακόμη μία χρονιά την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση κι απέδειξε ότι όσα χρήματα κι αν επενδύσει κάποιος στην ομάδα του, στο τέλος μιλάει πάντα το DNA του συλλόγου.

Λιονέλ Μέσι, Νεϊμάρ, Κιλιάν Μπαμπέ. Και τι δεν θα έδινε κάποια ομάδα προκειμένου να έχει στο ρόστερ της τουλάχιστον έναν από τους τρεις μεγάλους αυτούς αστέρες του ποδοσφαίρου. Κι όμως. Η Παρί Σεν Ζερμέν έχει την πολυτέλεια να διαθέτει στο ρόστερ της την «μαγική» τριπλέτα, αλλά όπως αποδείχθηκε γι’ ακόμη μία φορά τα χρήματα δεν παίζουν μπάλα στο ποδόσφαιρο.

Οι Παριζιάνοι το περασμένο καλοκαίρι απέκτησαν τον Λιονέλ Μέσι, έχοντας ως κύριο στόχο να τους βοηθήσει στην κατάκτηση του Champions League. Το τρόπαιο που κυνηγάει εδώ και χρόνια η Παρί Σεν Ζερμέν. Ωστόσο, το όνειρο των Παριζιάνων για την κούπα με τα «μεγάλα αυτιά» θα πάρει παράταση, καθώς μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό από την Ρεάλ, στην Μαδρίτη, ο Μέσι και η παρέα του επέστρεψαν στο Παρίσι για να επικεντρωθούν ξανά στις εγχώριες διοργανώσεις.

Από την άλλη για τον Κιλιάν Μπαπέ ίσως αυτή ήταν η τελευταία ευκαιρία να κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο του Champions League, με την Παρί καθώς όπως όλα δείχνουν το καλοκαίρι θα ετοιμάσει βαλίτσες για το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», αν τουλάχιστον θέλει να στεφθεί ποτέ πρωταθλητής Ευρώπης. Εκει που ναι μεν πέτυχε ένα σπάνιο ομορφιάς γκολ κόντρα στην… μέλλουσα ομάδα του, αλλά αποθεώθηκε από τους φίλους της Ρεάλ.

Για τον Νεϊμάρ, τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα, μιας και οι τραυματισμοί που τον ταλαιπωρούν τα τελευταία χρόνια δεν του έχουν επιτρέψει να έχει σταθερή απόδοση και να βοηθάει όσο ενδεχομένως θα ήθελε την ομάδα του να φτάσει σε διακρίσεις. Πάντως το «megaproject» της Παρί Σεν Ζερμέν κοστίζει ακριβά και συγκεκριμένα 629 εκατομμύρια ευρώ, καθώς αυτή είναι η πληρωμή των μισθών των Μέσι, Νεϊμάρ, Μπαπέ, Σέρχιο Ράμος, Χακίμι και των υπόλοιπων Παριζιάνων. Γεγονός όμως που αποδεικνύει ότι όσα χρήματα κι αν ρίξει κάποιος στο ποδόσφαιρο η επιτυχία δεν είναι εξασφαλισμένη.

Εκεί που συνηθίζαμε ο Αργεντινός αστέρας να γράφει ιστορία με τα επιτεύγματα του, πλέον γινόμαστε μάρτυρες με αρνητικά ρεκόρ. Κι αυτό διότι ήταν η πρώτη φορά στην καριέρα που γνώρισε τον αποκλεισμό στη φάση των 16 του Champions League δύο σερί σεζόν, μιας που πέρυσι είχε βιώσει αυτό το συναίσθημα ως παίκτης της Μπαρτσελόνα απέναντι στην νυν ομάδα του: την Παρί Σεν Ζερμέν.

Όπως επίσης αυτός ήταν και ο πέμπτος διαδοχικός αποκλεισμός με... δράμα για τον Λιονέλ Μέσι, η πέμπτη χρονιά που ο Αργεντινός σταρ δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει ένα τρόπαιο. Κόντρα στην Ρεάλ, ο 34χρονος αστέρας ήταν ξανά σκιά του καλού του εαυτού. Απείλησε μόνο με μια εκτέλεση φάουλ λίγο πριν το φινάλε και γι’ ακόμη μία φορά έμεινε μακριά από τα αντίπαλα δίχτυα. Το γεγονός ότι απέτυχε να σκοράρει ή να μοιράσει κάποια ασίστ στα 9 τελευταία παιχνίδια του εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης συμβαίνει για πρώτη φορά στην πλούσια καριέρα του.

Messi has failed to score in his last 9 games vs. Real Madrid 😳



The longest such streak of his career vs. Madrid. pic.twitter.com/AR2MDtnzEM