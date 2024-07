Ο Ζοάο Νέβες σύμφωνα με δημοσίευμα σύντομα θα είναι κάτοικος Παρισιού για λογαριασμό της Παρί Σεν Ζερμέν, με τις λεπτομέρειες του συμβολαίου του να συζητούνται ακόμα.

Ο Ζοάο Νέβες φαίνεται να τα έχει βρει σε όλα με την Παρί Σεν Ζερμέν και η μεταγραφή του από τη Μπενφίκα υπολογίζεται ότι θα κοστίσει στους Παριζιάνους 70. εκατομμύρια ευρώ, με τις λεπτομέρειες του συμβολαίου να είναι ακόμα υπό διαπραγμάτευση.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμρπίτσιο Ρομάνο, η Παρί έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό τις διαπραγματεύσεις με τους Αετούς της Λισαβώνας για την απόκτηση του 19χρονου Πορτογάλου και θέλει να ολοκληρώσει την μεταγραφή την επόμενη εβδομάδα.

Οι λεπτομέρειες του συμβολαίου ακόμα συζητούνται και υπολογίζεται ότι θα κοστίσει στην Παρί 70 εκατομμύρια ευρώ και κάποιον παίκτη ως έμψυχο αντάλλαγμα, σαν τον Ρενάτο Σάντσες.

Να θυμίσουμε ότι Ζοάο Νέβες την σεζόν που ολοκληρώθηκε με τη φανέλα της Μπενφίκα μέτρησε 55 συμμετοχές, σκόραρε τρία γκολ και μοίρασε δύο ασίστ.

🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain are closing in on João Neves deal! New, positive round of talks again today.



PSG want to get it sealed next week.



Details of package being discussed after €70m fee + players to include for Benfica, like Renato Sánches.



Here we go, expected soon ⏳🇵🇹 pic.twitter.com/tCu6D66c5x